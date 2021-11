¿Te acuerdas de Jojo Siwa? La niña youtuber acude por primera vez en los AMAs y habla de su exnovia

Jojo Siwa se hizo famosa en 2013 gracias a su aparición en el reality Dance Moms junto con su madre, Jessalynn Siwa. Estuvo dos temporadas, las suficientes para abrirse camino en le mundo del espectáculo. En 2016 lanzó Boomerang, un tema sobre el acoso en línea cuyo videoclip tiene más de más de 900 millones de visitas en YouTube. Después llegaron otras y en 2020 entró en la lista de las 100 personas más influyentes de la revista Time.

En estos ocho años de fama, de los 10 a los 18 años, Siwa no ha parado de aparecer aunque su debut en los American Music Awards se ha hecho esperar hasta este domingo.

La joven sorprendió al aparecer en la alfombra roja del Teatro Microsoft de Los Angeles.

Jojo Siwa, en los American Music Awards 2021 // Getty Images

Otra imagen de Jojo Siwa en los American Music Awards // Getty Images

Jojo Siwa y su separación de Kylie Prew

Jojo Siwa aprovechó su paso por la alfombra roja de los AMAs para hablar de su reciente separación de Kylie Prew.

“Estuve con mi novia durante nueve meses. Y esos nueve meses fueron increíbles. Y obviamente he hablado de eso. Y una cosa por la que estoy agradecida es que las dos estamos bien”, aseguró la cantante de 18 años, que en abril hizo reveló que forma parte del colectivo LGTBI+ y presentó a su entonces novia.

"No sé, bisexual, pansexual, queer, lesbiana, gay, heterosexual. Siempre digo gay porque lo cubre o queer porque creo que la palabra clave es genial. Me gusta quee. Técnicamente diría que soy pansexual porque así he sido siempre, toda mi vida es así", aseguró al ser preguntada por su orientación sexual.

Próxima sorpresa a la hija de Cardi B

La cantante, finalista de Dancing with the stars, se subió al escenario del Teatro Microsoft para presentar el premio a Mejor dúo o grupo musical. Allí Cardi B le confesó que su hija Kulture era su fan número 1.

Jojo Sawi entregó el premio a Mejor dúo o grupo musical // Getty Images

"Dejadme contaros esta historia. Mi marido estaba intentando conseguir JoJo Siwa para la fiesta de cumpleaños de mi hija, pero estaba ocupada. Entonces JoJo Siwa, ¿podrías venir a ver a mi hija en Navidad?”, le pidió desde el escenario.

Ahí Jojo se subió al escenario para presentar al mejor dúo o grupo musical y le dio una respuesta. “Voy a ver qué puedo hacer y voy a intentar que ocurra en Navidad. Lo prometo", le respondió.