Acusan a Karol G de participar en una canción pedófila y ella se disculpa: "Me hago responsable"

Karol G ha defendido su participación en +57, la reciente colaboración en la que canta junto a los artistas Feid, DZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd que está recibiendo numerosas críticas en redes sociales por su contenido sexual, acusado de ser pedófilo.

Según la crítica de Rolling Stones, "el aspecto más preocupante de +57 es, como suele ocurrir en estos casos, su letra", alegando que "es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones".

La revista se refiere concretamente a unos versos interpretados por Feid y Maluma: "Una mamacita desde los fourteen / Entra a la disco y se le siente el ki / Mami, estos shots yo me los doy por ti". Tanto los usuarios como Rolling Stones señalan que la prostitución y el tráfico de menores son un grave problema en Medellín, por lo que Karol G ha querido pronunciarse sobre su participación en el tema.

El mensaje de Karol G

En su comunicado publicado en una historia en su perfil de Instagram, Karol G defiende que la canción se ha sacado de contexto, aunque pide disculpas "de corazón". "Me importa mi gente y soy una persona que día a día busco cómo involucrarme en proyectos donde yo misma pueda extender mi bendición e impactar de una forma positiva la vida de muchas personas", dice al principio.

"Desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva", dice defendiendo +57, aunque matiza: "Escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón".

"Quiero agradecer una vez más a mis fanáticos por su amor y apoyo incondicional, lo valoro muchísimo, y a los artistas que participaron conmigo en la canción, ¡guardo en el cora la energía bonita con la que trabajamos ese día!", zanja.

La respuesta de las redes sociales al comunicado de Karol G han sido diversas. Mientras unos insisten en el contenido pedófilo de la canción, asegurando que es posible sacarla de contexto, otros aceptan las disculpas y señalan también al resto de autores. "Está bien aceptar los errores. Fue una canción desafortunada, pero tampoco es para acribillarla, en especial cuando no fue la única que hizo parte del proyecto, pero como siempre, culpan más a la mujer que al hombre", comenta un usuario.