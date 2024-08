Adele se enfrenta a los guardias de seguridad en su concierto en Múnich

Adele está de vuelta en Europa. Este viernes y sábado, la artista ha celebrado sus dos primeros conciertos en Múnich, donde celebrará ocho espectáculos más durante el mes de agosto.

La británica está demostrando, una vez más, que es la reina de las baladas. Su voz está en plena forma y Adele está interpretando con excelencia los mayores éxitos de su carrera profesional.

Pero, además de proyectar su espectáculo vocal ante los 80.000 asistentes, la cantante también está dando rienda suelta a su humor y personalidad. En su primer concierto, se ha definido a sí misma de forma irónica como "un hombre gay atrapado en el cuerpo de una mujer heterosexual", haciendo referencia a que de joven escuchaba a muchas artistas femeninas.

También este viernes, mientras interpretaba su tema Rumour Has It (2011), Adele se ha enfrentado verbalmente a los guardias de seguridad tras verles cómo pedían a parte de su público que no se levantaran y que se sentaran en sus asientos.

"¡Dejad de decirles a mis fans que se sienten!", le ha gritado la artista. "¡Levantaos si queréis!", ha dicho, dirigiéndose a sus seguidores.

Otros momentazos de Adele en su segundo concierto en Múnich

En la segunda cita de Adele con su público en Múnich, la británica ha vuelto a hacer de las suyas. En un momento del concierto, ha detenido el espectáculo para proyectar en su inmensa pantalla los Juegos Olímpicos de París 2024.

El público ha podido seguir en directo la final de atletismo de 100 metros lisos femeninos. Al final, la victoria se la ha llevado Julien Alfred, convirtiéndose en la primera medallista olímpica de Santa Lucía.

Uno de los momentos más emocionantes del show de este sábado ha llegado con la actuación de Someone Like You (2011). Mientras el público cantaba a pleno pulmón su preciosa balada, Adele no ha podido contener la emoción.

La noche anterior, Adele había explicado lo importante que había sido esta canción para su vida personal. "Esta canción me cambió la vida para bien, y me hubiese gustado que alguien me hubiera dicho eso a mis 21 años; que la gente iba a cantar esta canción algún día", ha dicho.