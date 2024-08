Adele se define como "un hombre gay" y como una "persona depresiva"

Te interesa La reacción de Sabrina Carpenter al saber que Adele se mete en la cama con una canción suya

Este viernes, Adele ha celebrado el primero de los diez conciertos que tendrán lugar en un estadio diseñado exclusivamente para que la artista actúe en Múnich (Alemania).

Durante el espectáculo, la intérprete de Rolling in the Deep ha demostrado una vez más que es una de las cantantes con mayor potencia vocal del panorama actual. Pero no solo eso: durante sus intervenciones habladas, también ha dado rienda suelta a su buen humor.

Entre canción y canción, Adele ha aprovechado para mantener una relación cercana con las 80.000 personas que han acudido a su primera cita en la ciudad alemana. Y lo ha hecho hablando de manera personal y divertida, llegando a definirse a sí misma como "un hombre gay atrapado" y como una "persona depresiva".

Adele, ¿"un hombre gay atrapado"?

En un momento del espectáculo, la británica ha hecho una divertida broma sobre su propia identidad. "Cuando estaba creciendo, solía escuchar a muchas cantantes mujeres. A menudo pienso que soy un hombre gay atrapado en el cuerpo de una mujer heterosexual", ha dicho ante las risas del público.

Lo cierto es que Adele siempre ha mostrado su apoyo al colectivo LGTBIQ+ públicamente. Hace poco, de hecho, llamó estúpido a un asistente de uno de sus conciertos porque le había escuchado decir que "el Orgullo apesta". Más tarde se descubriría que el chico en realidad dijo que "trabajar apesta", pero que Adele pausara su espectáculo para defender al colectivo fue un acto muy aplaudido.

"Una persona depresiva"

En otro momento del concierto en Múnich, Adele se ha hecho cargo de la melancolía que transmiten sus canciones. "Soy una persona muy depresiva. Seguro que lo sabéis porque conocéis mi música", ha dicho la artista. "Pero estoy conforme con mi tristeza y mi estado depresivo. Es parte de quien soy, así que aprendí a abrazarlo".

Hace poco, con motivo de su divorcio, Adele confesó que había sufrido ansiedad y depresión durante ese duro periodo de su vida. "Me entristeció mucho que mi matrimonio fracasara. [...] Tener a tantas personas que no conozco enterándose de que no pude hacer funcionar mi matrimonio fue devastador, estaba muy avergonzada. Nadie me hizo sentir así, pero yo sentí que no había hecho un buen trabajo", dijo.

En este sentido, durante el concierto la británica también ha destacado la importancia de la salud mental mientras hablaba de Simone Bilesy de sus recientes victorias en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"Simone Biles es absolutamente brillante. ¿Alguno de vosotros habéis visto su documental? [...] Es una demostración de que, a veces, si prestas atención y cuidas tu salud mental, eso te hace más fuerte y no más débil. Estoy muy orgullosa de ella", ha confesado.