Adele bromea en directo sobre su sorprendente pérdida de peso

Adele ha reaparecido por todo lo alto presentando por primera vez un programa de Saturday Night Live . Sabiendo que su nueva imagen, mucho más delgada, iba a ser una de las cosas que más llamasen la atención, bromeó con su pérdida de peso durante su monólogo: "Tenía que volar ligera de equipaje y he traído la mitad de mi".

Adele ha reaparecido en televisión presentando un programa de Saturday Night Live. En el popular programa de la NBC demostró que, además tener un gran talento para la música, el mundo de la comedia no se le da nada mal.

La artista empezaba su monólogo con un 'Hello, It's me', haciendo referencia a uno de sus grandes éxitos, publicado en 2015. Adele explicó lo importante que es para ella presentar este programa, ya que su primera aparición en 2008 fue el gran escaparate que le impulsó a la fama mundial, hasta el día de hoy.

“Estoy completamente emocionada de ser la anfitriona de este programa. No solo me encanta este programa, sino que es el que rompió mi carrera en Estados Unidos, hace 12 largos años. Yo era la invitada musical en 2008, cuando Sarah Palin apareció con Tina Fey, así que obviamente unos pocos millones de personas sintonizaron para verlo. Y bueno, el resto ya es historia”, explicaba en su monólogo.

Durante el último año, Adele ha experimentado un gran cambio físico al perder mucho peso. Desde entonces, la artista no ha hecho apariciones en público y sus pocas publicaciones en Instagram con su nueva imagen, han hecho que crezca el interés de verla en directo.

“Sé que estoy muy, muy diferente desde la última vez que me visteis. Pero en realidad, debido a todas las restricciones de Covid, tuve que viajar ligera y solo pude traer la mitad de mí. Y esta es la mitad que elegí”, bromeaba.

Adele también quiso explicar por qué no ha sido la artista musical en este programa: "Hay un par de razones. Mi álbum no está terminado y también tengo demasiado miedo para hacer ambas cosas", explicaba refiriéndose a presentar y cantar.