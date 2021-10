Adele revela el significado de los dos tatuajes más importantes para ella

Muchos fans de Adele conocerán a la perfección cuáles son los tatuajes de la cantante y qué significado tienen para ella. Algunos son conocidos porque los lleva hace años y son bastante visibles, como la letra A que se dibujó detrás de la oreja derecha en honor a su hijo Ángelo.

Adele // GTRES

En una de sus muñecas luce un penique con un corazón dentro, un dibujo sencillo y con finas líneas con el que hace referencia a su madre, Penny Adkins, a la que Adele está muy unida.

Adele // GTRES

En el lateral de otra de su mano izquierda llevaba escrita la palabra Paradise. Se lo hizo hace varios años en un conocido estudio Bang Bang de Nueva York, donde han acudido otras estrellas como Selena Gomez o Justin Bieber. Sin embargo, según podemos ver en las fotos más recientes, la tinta ha desaparecido. Puede que la artista haya querido borrárselo por algún motivo.

En el lateral de la mano derecha la cantante luce el nombre completo de su hijo, Angelo.

Adele // GTRES

Sus dos últimos tatuajes, los más significativos

Hacía años que no teníamos prácticamente noticias de Adele. En los últimos años, la vida de la cantante ha sufrido un giro de 180º y en su nuevo disco, la artista hará un viaje introspectivo en el que repasará los motivos de su divorcio como si se lo estuviese explicando a su hijo. Así lo ha comentando la propia cantante, que en solo dos días lanza el primer single de este nuevo álbum: Easy On Me.

En su última entrevista con Vogue, la cantante ha hablado del valioso significado que tienen para ella los dos últimos tatuajes que se ha hecho, dos dibujos que encierran momentos de su vida realmente importantes.

En el antebrazo derecho, la cantante lleva un tatuaje del planeta Saturno con su órbita. Se lo hizo después de sufrir un ataque de ansiedad en 2017 que la obligó a cancelar dos shows en el estadio de Wembley. El dibujo hace referencia a Saturno retrógado, un evento astrológico que ocurre cada 27 años. Se produce cuando Saturno completa su órbita alrededor del sol y regresa a la posición del zodíaco que estaba en el momento de tu nacimiento. Es decir, todo el mundo experimenta un Saturno retrógrado entre los 27 y los 30 años, y, a menudo, puede marchar el comienzo o el final de algún momento importante de tu vida.

"Cuando eso suceda, puede sacudir tu vida", dijo Adele a la revista. "Te sacude un poco y preguntas: ¿Quién soy? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué me hace realmente feliz? Todas esas cosas", apuntó.

Otro de sus tatuajes más recientes es el dibujo de unas montañas en el interior de su muñeca derecha, una ilustración que quiso tener en su piel para siempre después de una conversación con una amiga. Adele estaba cansada de sortear obstáculos y atravesar malos momentos, pero no había reparado en que estos también forman parte de nuestra vida. Cuando vences uno, aparece otro.

"Le dije a mi amiga, 'Me siento como si estuviera en una montaña empinada, tratando de llegar a la cima. Y ella estaba como, 'Llegarás allí. Y tendrás un agradable paseo tranquilo. Y luego habrá otra maldita montaña'. Y yo dije: 'Ni siquiera he superado este todavía'. Y ella dijo: 'Así es la vida' ", relató Adele a Vogue.