Adele habla por primera vez sobre su divorcio: "Me di cuenta de que yo era el problema"

Han pasado ya seis años desde el lanzamiento de 25 y, desde entonces, el regreso musical de Adele ha sido uno de los más esperados. El próximo 15 de octubre verá la luz Easy On Me, el nuevo single de la cantante británica con el que planea revolucionar el panorama musical actual.

Eso sí, la cantante ya hace historia a falta de unos días para el lanzamiento de su nueva canción, convirtiéndose en la primera famosa que protagoniza la portada de la revista Vogue en su edición británica y estadounidense con unas espectaculares fotos luciendo un apretado corsé amarillo y un elegante vestido verde.

En esta entrevista, la primera que concede después de cinco años, Adele se ha sincerado sobre su divorcio de Simon Konecki, su nueva relación con Rich Paul, su cambio físico radical y su regreso musical.

Un disco para reencontrarse a sí misma

La llegada de su nuevo disco también ha desencadenado que la cantante tenga que pronunciarse sobre preguntas a las que, hasta ahora, no había dado respuesta. Su divorcio de Simon Konecki ha sido uno de los más sonados, algo que también ha plasmado la cantante en su nuevo trabajo.

Y es que, aunque la cantante siempre ha hablado del desamor en sus letras, esta vez ha querido centrarse en la "autodestrucción" y posterior "autoreflexión" que ha experimentado durante su dura separación del que había sido su marido y con el que tiene un hijo en común.

Fue entonces cuando la propia Adele se dio cuenta de que ella misma era "el problema", algo que ha cambiado radicalmente su nuevo disco, que no trata su divorcio de Konecki, sino de sí misma para volver a encontrarse: "Los otros álbumes son como 'Tú hiciste esto! ¡Tú hiciste eso! ¡Vete a la mierda! ¿Por qué no puedes venir a por mí?' y entonces pensé: 'Oh, mierda, en realidad soy el tema recurrente. ¡Quizás soy yo!'"

"Ninguno de los dos hizo nada malo", ha afirmado Adele, que aún mantiene una buena relación con su expareja a pesar de su separación en 2019. "Fuesolo: quiero que mi hijo me vea realmente amar y ser amado. Es muy importante para mí. Desde entonces, he estado en mi viaje para encontrar mi verdadera felicidad".

De hecho, las preguntas del pequeño Angelo, su hijo de ocho años, han sido también una de las razones que han motivado este nuevo disco: "No puedo responderle porque no sé la respuesta. Me dice '¿por qué no podemos seguir viviendo juntos?' o '¿por qué ya no amas a mi padre?' y yo no puedo hacer que eso tenga sentido para un niño".

"Quiero explicarle por qué elegí voluntariamente desmantelar su vida entera en la búsqueda de mi propia felicidad. A veces lo hacía realmente infeliz. Y esa es una herida real para mí que no sé si alguna vez podré sanar", ha reiterado la artista británica.

Aunque admite fue ella quien dejó la relación, ha asegurado no arrepentirse porque se habría sentido "miserable" si no se hubiera puesto a sí misma en primer lugar.

Eso sí, esta decisión le dejó bastantes secuelas, sintiéndose "avergonzada de no poder hacer que algo funcione": "Nos han entrenado como mujeres para seguir intentándolo, incluso por las películas que veíamos cuando éramos pequeñas. En ese momento me rompió el corazón, pero ahora lo encuentro muy interesante. Cómo nos dicen que lo aguantemos".

Su relación con Rich Paul

Adele también ha querido hablar sobre su nueva relación con Rich Paul, representante de LeBron James y de otros muchos jugadores de la NBA, con el que confirmó su romance hace apenas unas semanas. Aunque todo empezó como una simple amistad, no comenzaron una relación hasta principios de este año: "Él siempre estuvo ahí, simplemente no lo vi", dijo.





La cantante ha admitido que no quiso hacerlo público durante las Finales de la NBA, accedió a ir al partido porque le encanta "estar cerca de él". "Tuve otras citas antes de Rich, pero lo odiaban. Les resultaba estresante estar fuera o ser vistos conmigo y las cosas no evolucionaban... Mientras que él no está preocupado en absoluto. Él está bien, es jodidamente divertido y muy inteligente", ha explicado.

Su cambio radical

Durante todo este proceso de cambio emocional y de reencuentro consigo misma, Adele también se ha transformado físicamente. Tras perder 45 kilos en dos años, la artista ha señalado que "nunca se trató de perder peso": "Siempre se trató de volverme fuerte y dedicarme tanto tiempo todos los días sin mi teléfono. Me volví bastante adicta al ejercicio. Hago ejercicio dos o tres veces al día".

Sin embargo, a pesar de este cambio, la objetificación de su cuerpo ya venía de antes. "Mi cuerpo ha sido objetivado durante toda mi carrera. No es solo ahora. Entiendo por qué es un shock. Entiendo por qué algunas mujeres se molestan especialmente. La peor parte de todo esto fue que otras mujeres estaban teniendo conversaciones brutales sobre mi cuerpo. Estaba decepcionada con eso. Eso hirió mis sentimientos. Pero sigo siendo la misma persona", admite sobre un cambio que también ha provocado severos ataques de ansiedad para la cantante.

"La gente está sorprendida porque no compartí mi viaje. Están acostumbrados a que se documente todo en Instagram, y la mayoría de las personas en mi posición obtendrían un gran trato con una marca dietética. No me importa un carajo. Lo hice por mí y por nadie más. Entonces, ¿por qué iba a compartirlo? No lo encuentro fascinante. Es mi cuerpo", concluye Adele.