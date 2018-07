Adele ya tiene su figura de cera en el museo Madame Tussauds de Londres

Adele ya tiene su réplica de cera en el prestigioso museo Madame Tussauds de Londres. Además de exhibirse en esta ciudad, la figura también se expondrá en Amsterdam.

Tal como ocurrió recientemente con la réplica de Alaska en el Museo de Cera de Madrid, la figura de Adele tampoco ha quedado libre de polémica.

En este caso ha sido porque muchos piensan que el cuerpo de la réplica de cera es visiblemente más delgado que el de la artista en realidad mostrando una cintura más estrecha y unas piernas más delgadas.

Aunque todos coinciden en que se trata de un buen trabajo y que el parecido está muy bien conseguido.

A la espera de nuevo trabajo discográfico, actualmente la intérprete de Someone like you está totalmente volcada en su vida familiar cuidando junto a su pareja Simon Konecki de su hijo Angelo.

Recientemente pudimos ver la primera fotografía de Adele con su pequeño de ocho meses paseando por el zoo de Central Park.