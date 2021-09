Adriana Abenia, preocupada por lo que ha pasado con su hija: "Al ir a bañarla ya no me hecho tanta gracia"

Adriana Abenia, como muchas otras madres, están viviendo la vuelta al cole de sus hijos. Pero lo que le ha ocurrido a su hija Luna, de tres años, le ha preocupado enormemente y así ha querido denunciarlo a través de unos vídeos en Instagram Stories a sus más de 300.000 seguidores.

"Al salir de clase me comentaba que le habían dado patadas, que se había dado con la cabeza de una amiguita, que haciendo el tren también le había sucedido algo y yo pensaba que era cosa de niños", ha empezado explicando.

Sin embargo, esta poca importancia cambió cuando más tarde fue a bañar a la pequeña. La presentadora descubrió dos marcas que parecen ser de mordiscos en la barriguita de Luna, así como un moratón en la barbilla de su hija.

"Esto ya no me hace tanta gracia", ha continuado mostrando varias imágenes en las que se ve las marcas en el cuerpo de la pequeña. "De hecho, estoy tan encendida que va a ser mi marido quien llame al colegio porque si llamo yo se puede armar la marimorena. Que va al colegio a aprender, a jugar, no para que suceda esto".

Por último, Adriana lamenta que tras lo sucedido el colegio ni siquiera haya avisado a los padres de lo ocurrido: "Si pasa esto lo normal es informar. Son 15, 18 niños, no 50 y tantos para que no me puedas decir lo que le ha sucedido a mi hija".

Unos días después y ya algo más calmada, Abenia ha publicado una imagen de la pequeña junto al texto: "Después de una semana un poco complicada, este finde soy toda para Luna".