El enfado de Adriana Abenia por usar una foto suya sin su permiso: "Pero antes la retocan y me amputan los pezones"

Adriana Abenia suele mostrar momentos de su día a día a través de las redes sociales. El pasado 27 de julio, publicaba una divertida foto en la que aparecía en lo que parecía un auto de choque junto a la frase: "¿Quién se ha abrasado el trasero por culpa de esta foto?"

Una imagen que no ha querido desaprovechar en centro comercial en el que se encuentran estos autos de choque. Pero lejos de pedir permiso a la presentadora para poder utilizar su imagen, han robado la foto haciendo algún que otro "retoquito".

"Un Centro Comercial pone mi foto sin mi permiso en sus redes, pero antes la retocan y me amputan los pezones, no vaya a ser que alguien se sienta ofendido con el cuerpo y fisionomía de una mujer. ALUCINANTE", ha escrito visiblemente molesta no solo por utilizar una foto suya sin su permiso, sino por retocar su figura para que pase más.... ¿desapercibida?

Ante el aluvión de críticas contra el centro comercial por lo ocurrido, han eliminado la publicación de su perfil de Instagram. Aunque como siempre ocurre en estos casos, lo que ya estuvo una vez en Internet, siempre permanecerá en la red.