La agencia de representación de Beret, Urbania Entertainment, defiende su inocencia a través de un comunicado

Beret ha sido puesto en libertad en Sevilla tras su detención por presunta agresión sexual, y el juez ha ordenado medidas cautelares al artista. Ahora, su agencia de representación Urbania Entertainment ha salido en su defensa con un comunicado en redes sociales.

Francisco Javier Álvarez, más conocido artísticamente como Beret, fue detenido en Sevilla por presunta agresión sexual, pero la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia acordó este jueves la puesta en libertad provisional del cantante.

El artista fue detenido por unos supuestos hechos ocurridos en Sevilla en abril, y como medidas cautelares tras su puesta en libertad el juez ha impuesto al artista la prohibición de comunicarse y de acercarse a menos de 500 metros de la denunciante. Asimismo, se le ha retirado por tres meses el pasaporte.

Tras su puesta en libertad, la agencia de representación de Beret, Urbania Entertainment, ha publicado un comunicado a través de sus redes sociales pronunciándose sobre lo ocurrido.

"Queremos manifestar nuestra absoluta confianza en la inocencia de Beret ante las graves acusaciones que se han hecho públicas en los últimos días", comienza el comunicado.

"Nuestro representado niega rotundamente los hechos que se le atribuyen. Con el objetivo de defender sus derechos y esclarecer la verdad, hemos reforzado su defensa mediante la contratación de un equipo jurídico especializado que trabajará para acreditar la falsedad de las acusaciones vertidas contra él y garantizar el pleno respeto a todas las garantías que amparan cualquier procedimiento judicial", comparte la agencia de representación del sevillano.

En Urbania Entertainment aseguran estar "plenamente convencidos de la absoluta inocencia de Beret": "Confiamos en que la investigación y el desarrollo del procedimiento permitirán esclarecer los hechos y restablecer la verdad".

Asimismo la agencia de representación ha abogado por "la presunción de inocencia", que "constituye uno de los principios esenciales de nuestro Estado de Derecho y que toda persona tiene derecho a que cualquier acusación sea investigada y valorada con objetividad, rigor y respeto a las garantías legales".