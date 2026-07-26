Todas las actuaciones de La Velada del Año VI: de Juanes a Bad Gyal
La Velada del Año VI ha vuelto a reunir sobre el escenario a algunos de los artistas más populares del panorama musical. Además de los esperados combates de creadores de contenido, el evento organizado por Ibai Llanos contará con un cartel de actuaciones que pondrá ritmo a una de las citas más seguidas del año en internet.
Como ya es tradición, la música se ha convertido en uno de los grandes atractivos de La Velada del Año VI. Entre combate y combate, artistas nacionales e internacionales como Bad Gyal o Juanes han protagonizado las actuaciones que han puesto a bailar al público de La Cartuja de Sevilla.
Una selección de nombres que abarca distintos géneros musicales para entusiasmar a un público muy diverso. A continuación, repasamos todas las actuaciones confirmadas de La Velada del Año VI:
Metrika
La rapera Metrika ha sido la primera sorpresa de La Velada del Año VI, acompañando a la streamer Clersss a su enfrentamiento contra Natalia Mx
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El colombiano Juanes ha sido el primer artista confirmado en actuar en La Cartuja, trayendo incluso como colaboradora a la argentina Yami Safdie para cantar su hit Fotografía.
Taburete
Los madrileños Taburete han sido los encargados de acompañar al ring al periodista Edu Aguirre para su combate contra Gastón Edul.
Anuel AA
Tras la polémica protagonizada en la anterior edición de La Velada del Año, el trapero Anuel AA ha vuelto a actuar en el evento de Ibai Llanos.
Paulo Londra
El argentino Paulo Londra ha vuelto a participar en La Velada del Año, esta vez como apoyo de su compatriota Gero Arias.
Eladio Carrión
Desde Puerto Rico a Sevilla, Eladio Carrión ha traído sus rimas para acompañar a su compatriota Alondrissa.
Duki
El argentino parece que ha querido dar la réplica a su compañero boricua, ya que ha sido el encargado de poner ritmo a la entrada de Angie Velasco.
Bad Gyal
La temperatura de Sevilla ha subido unos grados más con la presencia de Bad Gyal, que ha protagonizado una de las actuaciones más comentadas de La Velada del Añoo VI.
Yami Safdie
La argentina volvió al escenario, tras haber colaborado con Juanes, para cantar su repertorio.
Yandel
La leyenda del reguetón fue uno de los invitados que más ovaciones despertó entre el público. Además, llegó al escenario acompañado de toda una orquesta clásica.
Farruko
El reguetonero Farruko ha sido el acompañante de Greff al ring.
Foyone
El rapero Foyone ha sido el encargado de flanquear la llegada de IlloJuan al cuadrilátero.