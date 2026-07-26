Todas las actuaciones de La Velada del Año VI: de Juanes a Bad Gyal

Todas las actuaciones de La Velada del Año VI: de X a X | Isaac Farrés @ishstub

Como ya es tradición, la música se ha convertido en uno de los grandes atractivos de La Velada del Año VI. Entre combate y combate, artistas nacionales e internacionales como Bad Gyal o Juanes han protagonizado las actuaciones que han puesto a bailar al público de La Cartuja de Sevilla.

Una selección de nombres que abarca distintos géneros musicales para entusiasmar a un público muy diverso. A continuación, repasamos todas las actuaciones confirmadas de La Velada del Año VI:

Metrika

La rapera Metrika ha sido la primera sorpresa de La Velada del Año VI, acompañando a la streamer Clersss a su enfrentamiento contra Natalia Mx

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El colombiano Juanes ha sido el primer artista confirmado en actuar en La Cartuja, trayendo incluso como colaboradora a la argentina Yami Safdie para cantar su hit Fotografía.

Taburete

Los madrileños Taburete han sido los encargados de acompañar al ring al periodista Edu Aguirre para su combate contra Gastón Edul.

Anuel AA

Tras la polémica protagonizada en la anterior edición de La Velada del Año, el trapero Anuel AA ha vuelto a actuar en el evento de Ibai Llanos.

Paulo Londra

El argentino Paulo Londra ha vuelto a participar en La Velada del Año, esta vez como apoyo de su compatriota Gero Arias.

Eladio Carrión

Desde Puerto Rico a Sevilla, Eladio Carrión ha traído sus rimas para acompañar a su compatriota Alondrissa.

Duki

El argentino parece que ha querido dar la réplica a su compañero boricua, ya que ha sido el encargado de poner ritmo a la entrada de Angie Velasco.

Bad Gyal

La temperatura de Sevilla ha subido unos grados más con la presencia de Bad Gyal, que ha protagonizado una de las actuaciones más comentadas de La Velada del Añoo VI.

Yami Safdie

La argentina volvió al escenario, tras haber colaborado con Juanes, para cantar su repertorio.

Yandel

La leyenda del reguetón fue uno de los invitados que más ovaciones despertó entre el público. Además, llegó al escenario acompañado de toda una orquesta clásica.

Farruko

El reguetonero Farruko ha sido el acompañante de Greff al ring.

Foyone

El rapero Foyone ha sido el encargado de flanquear la llegada de IlloJuan al cuadrilátero.