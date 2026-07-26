Resultados de La Velada del Año VI: quién ha ganado cada combate | Raquel Alvarado @raqueelalvarado

La Velada del Año VI ya ha coronado a sus vencedores tras una intensa noche de boxeo amateur organizada por Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja, en Sevilla. Consulta quién ha ganado cada combate y cómo terminaron las diez peleas que marcaron una de las ediciones más esperadas del evento.

La sexta edición de La Velada del Año volvió a reunir a algunos de los creadores de contenido e influencers más populares del panorama hispanohablante sobre el ring, en un espectáculo que combinó deporte y entretenimiento con actuaciones musicales y millones de espectadores siguiendo la retransmisión en directo.

A lo largo de la velada se disputaron hasta diez combates, dejando grandes momentos y varios resultados muy comentados en redes sociales. Repasamos quién ha ganado cada pelea y el desenlace de todos los enfrentamientos de La Velada del Año VI.

La Parce vs Fabiana Sevillano

La Parce se impuso en su combate a la española.

Clersss vs Natalia MX

Natalia MX boxeó con gran disciplina en su vicotira ante Clersss.

Edu Aguirre vs Gastón Edul

El periodista Edu Aguirre se impuso a su compañero argentino Gastón Edul.

Marta Díaz vs Tati

La influencer Marta Díaz logró una victoria en su enfrentamiento contra Tati.

Gero Arias vs Viruzz

El argentino Gero Arias salió vencedor del único combatesin cascos.

Alondrissa vs Angie Velasco

La argentina Angie Velasco se alzó como campeona en su combate contra Alondrissa.

Lit Killah vs Kidd Keo

Nuevo triunfo argentino en el combate entre el rapero Lit Killah y el español Kidd Keo.

Rivers vs Roro

La influencer Roro se impuso a Rivers.

Plex vs Fernanfloo

El streamer Plex salió vencendor del combate contra Fernanfloo.

IlloJuan vs Greff

El gran evento de la noche fue para Greff, que ganó a IlloJuan.