La bonita dedicatoria de IlloJuan a Lola Índigo tras su combate en La Velada de Ibai: "Gracias por tu corazón"

IlloJuan fue uno de los streamers protagonistas de La Velada del Año VI. El malagueño se enfrentó a su compañero The Grefg, y aunque no ganó el combate más importante de la edición, se rodeó de los suyos, junto a los que celebró el esfuerzo de estos meses.

Ya desde la salida del creador de contenido hasta el ring el combatiente le dio prioridad a su familia, sus seres queridos y su novia, Lola Índigo. Todos lo acompañaron al centro de la Cartuja de Sevilla el pasado 25 de julio antes de un momento tan duro.

Y pese a no llevarse el ansiado cinturón, IlloJuan ha celebrado lo vivido en el evento de Ibai Llanos, pues fue "uno de los días más felices" de su vida. El malagueño le ha dedicado unas bonitas palabras a través de un post en Instagram dedicado a todos los que estuvieron ahí, apoyándole.

El influencer ha compartido un carrusel de imágenes de todo el evento, y ha agradecido a todos su entrega con él, pasando por la actuación de Foyone y Spok en su salida y llegando a sus entrenadores y coaches en este proceso.

Y, por supuesto, IlloJuan ha agradecido a Lola Índigo su apoyo en todo el proceso antes de La Velada: "Gracias Mimi, por haber estado en lo bueno y en lo malo de un proceso así, por querer ayudar siempre y por tener un corazón tan grande".

A estas cariñosas palabras el malagueño ha añadido un selfie con la de Granada en lo que parece la fiesta tras el combate. En la foto se muestra el gran respeto y admiración que se tienen el uno por el otro.