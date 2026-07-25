Quién es Plex: de dar la vuelta al mundo a subirse al ring de La Velada del Año VI

La peor experiencia de Plex en sus vueltas al mundo: "Decía que nos iba a matar a todos" | Antena 3

Si hay un creador de contenido que ha multiplicado su popularidad en los últimos años, ese es Daniel Alonso Agúndez, más conocido como Plex o YoSoyPlex. El de Toro comenzó publicando vídeos de videojuegos en YouTube cuando era adolescente, pero el gran punto de inflexión llegó al reinventar su contenido con retos, aventuras y, sobre todo, sus exitosas vueltas al mundo, una serie que le ha llevado a recorrer decenas de países y acumular una de las mayores comunidades de habla hispana.

Su crecimiento ha sido imparable, acumulando más de 30 millones de seguidores entre sus plataformas, y se ha consolidado como uno de los referentes entre los creadores de contenido de España. Además de sus viajes, su popularidad se ha extendido también a programas de televisión, llegando a ser uno de los invitados estrella de El Hormiguero, y ser una de las celebrities más seguidas de la prensa por su relación con la cantante Aitana.

Aitana, su gran apoyo

Ellos mismos fueron los encargados de dar a conocer su relación, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas del país. De hecho, la cantante se ha mostrado como uno de sus grandes apoyos durante esta nueva participación en La Velada del Año VI, y el propio creador no ha dudado en dedicarle públicamente su presencia en el evento, donde ha asegurado que sonará su hit Superestrella.

Preparado para La Velada del Año

Pero si hay un reto en el que Plex se ha centrado durante los últimos meses, ha sido la preparación para La Velada del Año VI. Tras proclamarse vencedor en su anterior participación, Plex regresa al evento de Ibai Llanos para enfrentarse al salvadoreño Fernanfloo en uno de los combates más esperados de la cartelera.

Durante los últimos meses ha compartido parte de su preparación física, mostrando un notable cambio corporal y un entrenamiento centrado en ganar potencia, resistencia y técnica sobre el ring. Su transformación ha sido tan llamativa que incluso ha protagonizado reportajes especializados sobre su evolución física antes del combate.

El combate ante Fernanfloo será uno de los platos fuertes de La Velada del Año VI, que se celebrará el 25 de julio en el Estadio de La Cartuja de Sevilla. Aunque las encuestas de los aficionados sitúan al creador salvadoreño como favorito, Plex ya sabe lo que es sorprender sobre el ring y espera repetir la historia en una edición que volverá a reunir a millones de espectadores de todo el mundo.