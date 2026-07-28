Lali Espósito se pronuncia sobre la polémica de Rosalía con Argentina: "Puedo dar fe que es muy respetuosa con nuestro país"

Rosalía ha estado envuelta en una polémica con su público argentino tan solo por compartir un vídeo en redes sociales. Se trataba de una publicación de la actriz Mia Khalifa, quien celebró la victoria de España en el Mundial de fútbol contra Argentina con la canción La Perla de fondo, y llamando a los argentinos 'perlas' en un texto sobrepuesto.

Esto alteró a los de la albiceleste, quienes mostraron su gran frustración con la catalana por tomar esta postura públicamente tan solo unos días antes de sus cuatro conciertos programados en el Movistar Arena de Buenos Aires los días 28 y 29 de julio y el 1 y 2 de agosto. Por su parte, la cantante explicó que no había leído el texto del vídeo.

Sin embargo, hasta programas de la televisión argentina comentaron este movimiento de la artista, y tan solo unas horas antes de su primer show en el mencionado país Lali Espósito se ha pronunciado sobre lo ocurrido, una de las artistas que más defiende a su país. Lo ha hecho para América TV, donde ha compartido su punto de vista sobre la situación.

Para la intérprete de Fanático, fue un simple error: "Ella le puso un repost a algo que tenía su canción. ¿Cómo sabemos nosotros que fue sin querer? Yo un montón de veces estoy en redes y no miro los detalles".

"Yo la conozco y me parece una persona amorosa y respetuosa. Puedo dar fe que es muy respetuosa con nuestro país", ha defendido Espósito. A su vez ,la argentina le ha quitado importancia a la polémica: "Esta cosa medio exagerada... ¿Pero quién canceló a Rosalía? Rosalía va a hacer cuatro Movistares, una gira... Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho".

"Habrá gente que se ofendió y devolvió su entrada, que está en su derecho"

"Si Rosalía hubiera hecho un video diciendo cosas negativas sobre la Argentina le diría que estaría equivocada, pero no fue el caso, le puso un repost. Estamos mucho más enojados con Rosalía que con gente que es argentina y que es mucho más irrespetuosa con parte de los argentinos que con una persona extranjera que dice haber cometido un error apretando un botón. Yo prefiero creerla", concluye, concisa, la artista.