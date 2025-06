Aitana derrocha elegancia en su primera portada de Vogue

Aitana está viviendo un momento muy dulce más allá de su vida personal. La artista está disfrutando del éxito de su último álbum, Cuarto azul, y prepara sus tres conciertos en estadios programados para este verano.

Y en plenos rumores de si actuará en La Velada de Ibai Llanos en La Cartuja de Sevilla, la cantante demuestra que la moda también es su sitio protagonizando su primera portada de la revista Vogue España.

Aunque la edición de julio de la revista no saldrá a la venta hasta el 17 de junio, ya se ha compartido la portada, en la que Aitana muestra que la elegancia corre por sus venas con un vestido rayado de Fendi y joyas de Tiffany and co.

"Bienvenidos al Aitana Summer", presenta la revista. Recostada en el suelo, la catalana mira seriamente a la cámara, dejando que el dorado de su traje y sus zapatos mantengan el protagonismo de la instantánea.

A falta de leer las declaraciones de Aitana en la entrevista con Vogue, la portada adelanta una contundente declaración de la artista: "Todas mis canciones tienen la cara de alguien".