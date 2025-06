Las pistas que señalan a Aitana como artista invitada a La Velada del Año V de Ibai Llanos

La Velada del Año V de Ibai Llanos se celebra el 26 de julio de 2025 en el Estadio La Cartuja de Sevilla, y el evento volverá a fusionar tres elementos de éxito: boxeo, creadores de contenido y actuaciones musicales. El año pasado, los artistas elegidos fueron David Bisbal, Paulo Londra, Nicky Jam, Anuel AA, Young Miko, Bizarrap y Julieta Venegas, y este año volverán a subirse al escenario siete cantantes.

Ibai Llanos ha desvelado este lunes 9 de junio que el primer artista confirmado es Myke Towers, y poco a poco irá desvelando el resto de nombres hasta completar el cartel el domingo 22 de junio. De momento, el streamer ha compartido una imagen donde aparecen las siluetas de los siete artistas, y todo parece indicar que la última es Aitana.

Aitana: "Nunca he ido..."

El rostro de Aitana podría encajar en la sombra de la séptima artista, pero esa no es la única pista sobre la posible participación de la catalana en La Velada del Año V. En la Listening Party de Aitana en el Movistar Arena de Madrid del pasado 27 de mayo, Ibai Llanos apareció en streaming para lanzarle una pregunta a la cantante, que recientemente ha aparecido en el vídeo de YouTubeOrganicé un Concurso De Talentos del creador de contenido.

Estos vínculos entre Aitana e Ibai Llanos se suman a la reciente inmersión de la catalana en el panorama youtuber español, sobre todo por su vínculo personal con YoSoyPlex, que en 2024 ganó el combate más importante de La Velada del Año IV. Pero todavía hay más: el pasado 7 de junio, Aitana respondió si iría a este evento con un tono muy sospechoso: "Nunca he ido, la verdad es que nunca he ido a La Velada... No, o sea que... No sé, who knows, pero nunca he ido, nunca he ido...".

Así, todo parece indicar que Aitana se subirá al escenario del Estadio La Cartuja de Sevilla el próximo 26 de julio en La Velada del Año V tras el lanzamiento de su nuevo álbum de estudio, Cuarto azul. Además, su espectáculo coincidiría en tiempo con los tres conciertos de Metamorfosis Season: el 19 de julio en Barcelona y el 30 y 31 de julio en Madrid.