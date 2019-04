Aitana enamora a sus fans con una foto en bañador en la playa y confirma su relación con Miguel Bernadéu

Aitana ha pasado unos días de descanso en la costa junto a Miguel Bernadéu, con el que cada vez se deja ver más. La cantante publicaba este domingo un pequeño 'storie' en su Instagram escuchando música con el actor mientras iban en el coche. "Me he quemado, pero me he echado crema", decía, contenta.

No sabemos qué zona han visitado, pero que han tenido la oportunidad de dar un paseo por la playa es seguro. Así lo confirma el 'fotón' que ha publicado Aitana en su Instagram, en el que posa de espaldas a la cámara, mirando al mar y presumiendo de figura.

La joven luce un bañador rosa muy favorecedor, y consigue una pose natural atusándose el pelo. "Uhhh", escribe en la publicación.

A pesar de que cada uno es libre de publicar el contenido que considere en redes sociales, todavía hay quien se empeña en criticar las fotos de otros, y más cuando se trata de un desnudo o semidesnudo. Así, algunos haters comentaban en la publicación y tachaban a Aitana de publicar esas fotos "para llamar la atención". "¿Lo haces para ganar visualización?", preguntaba un usuario, mientras que otros usuarios salían en defensa de la cantante. "con ese cuerpo puedes lucir lo que quieras y que rabien de envidia", escribía un seguidor.