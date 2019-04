Aitana y Morat juegan a piratas y sirenas en 'Presiento'

Cuando pensábamos que el próximo lanzamiento de Aitana sería su esperada colaboración con C. Tangana, la cantante barcelonesa sorprendió a sus seguidores hace unos días publicando un post en redes sociales en el que podíamos ver la portada de 'Presiento' junto a un fragmento del vídeo de su nueva colaboración con Morat.

En el videoclip, dirigido por Lyona, vemos a Aitana y a los chicos de Morat preparándose para salir a escena en lo que parece ser una obra teatral infantil, donde ellos hacen de piratas mientras ella interpreta a una sirena.

En cuanto a la melodía se nota claramente el sello Morat, con un ritmo reggaeton suave mezclado con el pop característico de la artista y una letra romanticona: "Yo te miro y todo me da vueltas, vueltas / Y aunque admito que quiero volverte a ver".

Además, junto a la publicación, escribía: “Hay presentimientos que es mejor ignorar. Algunas veces vale más vivir la aventura y dejar que la suerte nos guíe. Por ahora, mientras esperamos a que todo empiece, nosotros presentimos que os va a gustar esta canción”. ¡Y nos encanta!

HABEMUS TÍTULO DEL DISCO

Aitana no ha podido contenerse y ha revelado el nombre del que será su primer álbum, después de lanzar el exitoso EP adelanto Tráiler. Así, siguiendo con la temática cinematográfica o netfliniana, la cantante nos presenta Spoiler, aclarando que no se trata de un disco en dos partes -como aseguró en El Hormiguero de Antena 3-, sino que Tráiler, como su nombre indica, no era más que el adelanto de este esperado Spoiler, que en palabras de la propia artista, representa ese momento "cuando ya lo muestras todo, cuando haces 'spoiler'".

Pero todo, todo, no, solo el título, porque el tracklist sigue siendo una incógnita y solo nos quedan las redes sociales para llenar nuestra cabeza de imaginación, ya que hemos podido ver a la cantante con otros artistas como C. Tangana, El Guincho, Guille Galván de Vetusta Morla, Pional o Zahara. ¿Qué sorpresas nos deparará este Spoiler?

FECHAS DE SU GIRA 'PLAY'

De momento, tendremos que conformarnos con las fechas de su gira, y esperar para ver qué otros temas y colaboraciones esconde su álbum. Consulta aquí las fechas de Play (como no podía llamarse de otra forma) la gira de Aitana por España: