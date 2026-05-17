Aitana esconde un libro en cada concierto de su gira 'Cuarto Azul World Tour'

Aitana es una amante de la literatura. En varias ocasiones ha pedido recomendaciones a sus fans para descubrir nuevas historias, y ahora ella está creando una biblioteca particular en los conciertos de su gira Cuarto Azul World Tour.

De momento, la artista ha celebrado dos espectáculos con esta gira: el 9 de mayo en Roquetas de Mar (Almería) y el 15 en Murcia. En ambas fechas, Aitana ha escondido un libro como parte del escenario, el cual recrea su propio 'cuarto azul'.

De esta manera, la catalana ha implantado una tradición que seguramente se cumpla en cada concierto para invitar a sus fans a recopilar todos los títulos. Además, parece que Aitana lanza un mensaje con cada libro, pues sus elecciones no son aleatorias.

'Una habitación propia', de Virginia Woolf

En el primer show, en Roquetas de Mar, la cantante escondió cerca de la cama Una habitación propia, un ensayo de Virginia Woolf. Esta emblemática publicación de 1929 examina la idea de la escritora de que una mujer debe tener capacidad económica y un espacio propio para desarrollar su creatividad y su trabajo.

El ensayo fue escrito a raíz de la propia vida de Woolf, marcada por un padre que, siguiendo el pensamiento de la época, no veía necesario invertir en la educación de sus hijas, solo en la de sus hijos. Y para ensalzar el talento de la mujer, la inglesa hace un repaso de las carreras de autoras como Jane Austen, Aphra Behn y las hermanas Brontë, entre otras.

'Mi año de descanso y relajación', de Ottessa Moshfegh

En el segundo concierto, celebrado en Murcia, Aitana incorporó la novela Mi año de descanso y relajación, escrita por la estadounidense Ottessa Moshfegh. Según la sinopsis, se trata de una historia "sobre la falta de ganas de levantarse de la cama".

Con un marcado interés en la salud mental, el libro narra la historia de una mujer que "decide encerrarse durante un año en su piso de una de las zonas más exclusivas de Nueva York" para evadirse del exterior. "A costa de cortar todo vínculo humano, cualquiera puede sobrellevar esta vida. Ahora bien, ¿lo que queremos es sobrellevarla?", zanja la sinopsis.

¿Qué otros títulos incluirá Aitana en su gira Cuarto Azul World Tour? Su próximo concierto es el 21 de mayo en el Roig Arena de Valencia, donde los fans podrán confirmar si esta tradición se cumplirá cada show.