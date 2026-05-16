Aitana deslumbra con un nuevo vestuario en Murcia para su gira 'Cuarto Azul World Tour'

Tras iniciar su gira en Roquetas de Mar (Almería), Aitana ha actuado este 15 de mayo en la Plaza de Toros de Murcia. Sobre el escenario, la catalana ha recordado que esta ciudad acogió su primer concierto en solitario el 22 de junio de 2019. "Eso no os lo va a quitar nadie", ha dicho, añadiendo que en esa época se sentía insegura y que la sala "no se llenó".

La situación ha sido muy distinta este viernes, pues Aitana ha llegado al recinto con todas las entradas agotadas, un repertorio de canciones lleno de éxitos y un nuevo vestuario que no ha pasado desapercibido. Un conjunto que ha provocado un pequeño parón del concierto durante unos minutos por un roto en el corsé rosa: "¿Me entendéis, verdad? Os quiero mucho", ha comentado la artista antes de arreglar el problema.

Tal y como apunta Vogue Spain, se trata de un custom-made look de AJiltedButtplug, una marca de Sarah McCormack que apuesta por "piezas artesanales con referencias a lo natural y lo sobrenatural". Además, las botas negras corren a cargo de Hispanitas y también están creadas exclusivamente para Aitana.

Aitana en Murcia | EFE / Marcial Guillén

Detrás de esta elección de vestuario se encuentran Aina Marcó y Alba Melendo, las estilistas de Aitana para su gira Cuarto Azul World Tour.

El nuevo vestuario de Aitana | Instagram @ainemarco

El próximo concierto de Aitana con su gira Cuarto Azul World Tour es el 21 de mayo en el Roig Arena de Valencia, para el que no quedan entradas disponibles. ¿Estrenará otro vestuario para este show...?