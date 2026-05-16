El problema que persigue a Aitana durante los conciertos de su gira 'Cuarto Azul World Tour'

Aitana lleva celebrados dos conciertos con su gira Cuarto Azul World Tour. De momento, la artista ha actuado en Roquetas de Mar (Almería) el 9 de mayo y en Murcia el 15 del mismo mes, y en ambas ciudades ha ocurrido el mismo problema.

La catalana ha ideado para esta gira un escenario modular que simula una habitación azul con cama y ventanas. Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, el espectáculo de Aitana debería empezar con un telón blanco que no ha podido desplegar ningún día por el fuerte viento.

Así lo informó la propia cantante a través de su canal de WhatsApp, donde comentó lo ocurrido antes de su primer concierto: "El show iba con un telón, precioso, que se abre cuando comienza todo. Finalmente, no vamos a poder poner el telón por las fuertes rachas de aire, entonces veréis el 'escenario' justo al entrar. Me da pena, me encanta el factor sorpresa. pero seguro que todo pasa por algo", dijo a sus fans.

Aitana: "El telón se nos resiste"

Exactamente lo mismo ha ocurrido seis días después en Murcia: "Habíamos preparado el telón y todo, pero ahora por la tarde había bastante viento y aunque ahora por la noche baja mucho, seguía existiendo el riesgo de que el telón se enredara con los cables de la pantalla de arriba".

"El telón se nos resiste. Para la próxima", ha añadido Aitana en su canal de WhatsApp. El próximo concierto de la gira Cuarto Azul World Tour es el 21 de mayo en el Roig Arena de Valencia, para el que no quedan entradas disponibles. Este recinto está cubierto, por lo que el viento ya no será un problema para desplegar el telón.