Las lágrimas de Aitana en el Eras Tour de Taylor Swift en México antes del parón de dos meses de la gira

El paso de Taylor Swift por México está dejando momentos realmente inolvidables.

La cantante ha actuado durante cuatro noches consecutivas en el Foro Sol de CDMX. Era la primera vez que la cantante de Pensilvania se presentaba en el país y no cabía ninguna duda de que The Eras Tour se convertiría en uno de los eventos musicales más importantes del año en la capital mexicana.

Con 65.000 asistentes cada noche, Swift ha marcado un auténtico récord y numerosas personalidades han acudido a sus shows. El cineasta Alfonso Cuarón, la actriz Jessica Chastain y hasta Aitana, que aprovechó su cita en los Kid's Choice Awards -donde mostró su apoyo a Jenni Hermoso y habló de Sebastián Yatra- para ver su ídolo en directo.

La cantante ha compartido en su Instagram las pruebas de la emoción que vivió durante el concierto, donde no pudo evitar las lágrimas al escuchar Lover. "Como lloré. De las mejores noches de mi vidita", escribía en el álbum en que incluyó una recopilación de fotos y vídeos del show.

Así fue el último concierto de Taylor Swift en México antes de parar dos meses la gira

Han sido cuatro noches de sorpresas y emoción en el Foro Sol de Ciudad México, donde Taylor Swift dio sus últimos conciertos antes del descanso que llevará a cabo durante dos meses. La cantante frena su Eras Tour hasta el próximo mes de noviembre, cuando llegue el turno de pisar Argentina y Brasil.

La noche del 27 de agosto fue la última que Taylor se presentó en directo y allí regaló dos canciones inéditas que no están en el tracklist habitual, Afterglow y Maroon.

La cantante prometió volver al país, del que se despidió con mucho cariño. "Ciudad de Mexico los amo… Muchas gracias, regresaremos a verlos muy pronto, cuenten con eso", exclamó.

Cornelia Street -una de las canciones más pedidas de la gira- fue el primer regalo de Swift a su público mexicano, que también ha tenido la suerte de escuchar You're On Your Own, Kid, una de las canciones favoritas de su álbumMidnightsy que dio lugar a la tradición de hacer los friendship bracelets (pulseras de la amistad).

El 9 de noviembre Taylor retomará enl Eras Tour en Buenos Aires (Argentina).