Aitana pone fecha a la canción 'Miamor', su colaboración con Rels B

Las vacaciones de verano han terminado para Aitana, que ha vuelto con las pilas puestas y una nueva canción. La cantante catalana ha anunciado por sorpresa el lanzamiento de Miamor, un tema en el que colabora con el rapero Rels B y del que ya ha adelantado una parte del videoclip.

Su próximo tema saldrá el viernes 25 de agosto —el mismo día en que se publicarán los nuevos trabajos de Miley Cyrus y Selena Gomez— y será el quinto adelanto de su disco Alpha, para el que todavía no hay fecha.

El adelanto del videoclip incluye la parte de la canción cuya letra que adelantó el sábado 19 de agosto en uno de sus canales de Instagram, y añade una frase más, que se encarga de cantar Rels B y que dice "y termino bailando encima de..."

La letra conocida de 'Miamor', de Aitana y Rels B

Por ahora se conoce solo una pequeña parte de la nueva canción de Aitana, aunque ya se puede adelantar que Miamor habla de ligar a través de las redes sociales.

"Cómo explicarte lo que ayer me pasó,

él primero me dio like pero después me escribió,

sabes que no soy así,

normalmente yo paso,

pero esta vez lo sentí, respondí,

y termino bailando encima de..."

La reacción de Aitana y las canciones de 'Alpha'

Aitana publicó el vídeo el lunes 21 de agosto a las 19:00 horas y no deja de acumular likes, reproducciones y comentarios desde que lo subió a sus redes. Uno de esos comentarios es del cantante colombiano Sebastián Yatra, con el que este verano se ha confirmado su relación tras publicarse la foto del beso de la pareja.

El cantante de Tacones rojos se ha limitado a llenar el comentario de fuegos, lo que hace intuir que estamos ante una canción y un videoclip hot, hot, hot.

Sebastián Yatra reacciona a la publicación de Aitana.

Miamor es el quinto adelanto del nuevo disco de Aitana, del que ya hemos podido escuchar otras Formentera (ft Nicki Nicole); En El coche; Los Ángeles y Las Babys.

La cantante también ha interpretado la canción The Killers en uno de sus conciertos pero todavía no ha publicado oficialmente el tema. ¿Será el siguiente de la lista?

La gira Alpha de Aitana arranca el 1 de octubre en Valencia y ya tiene diez fechas confirmadas. Lo que no se sabe aún es cuándo saldrá el disco, pero es probable que llegue antes del primer concierto.