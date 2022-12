El pasado miércoles 14 de diciembre la revista Lecturas anunció en exclusiva que Aitana y Miguel Bernardeau habían roto tras cuatro años de relación. Esta inesperada ruptura llega justo cuando la ahora expareja acaba de estrenar La última, la serie que coprotagonizan y que supone el debut de Aitana en el mundo de la interpretación.

En las horas posteriores de conocerse esta noticia, el foco estaba puesto en los protagonistas, que no han querido pronunciarse a través de sus redes sociales para desmentir ni confirmar nada. Sin embargo, en la noche del miércoles, Aitana acudió a un acto de la firma Yves Saint Laurent en Madrid.

Allí atendió a la prensa con la simpatía y la educación que le caracteriza, y tras explicar que ha estado enferma con gripe ya está a pleno rendimiento con los ensayos para su concierto en el Wizink Center de Madrid el próximo 20 de diciembre.

Como era de esperar, los reporteros presentes en el evento le han preguntado por la noticia de su ruptura con Miguel, y por primera vez ha querido decir unas palabras: "Sabéis perfectamente que yo no te hablo de mi vida y no va a ser un día distinto. Pero sí quiero decir una cosa para todos, por favor, y os lo digo con la mano en el corazón para ver si me podéis ayudar".

Aitana y Miguel Bernardeau en la presentación de 'La última' // Gtres

"No me grabáis en casa porque está empezando a venir mucha gente a las 3, a las 4 de la mañana. Yo estoy sola, de verdad, lo paso muy mal. Tengo mucho miedo cuando hacéis fotos a mi casa por fuera o cuando grabáis", ha continuado explicando, pidiendo que cese este acoso mediático en su propio hogar.

"Yo entiendo que es una consecuencia de mi trabajo, pero necesito vuestra ayuda porque de verdad lo estoy pasando mal. Y es lo que quiero, que me ayudéis. Y por eso he venido también aquí para calmar las cosas y para deciros que me ayudéis respecto a eso, no me grabéis en casa. Entiendo que me tenéis que grabar en la calle. Es un rollazo, pero entiendo vuestro trabajo, es lo que hay, pero no me grabéis en casa, os lo suplico, por favor", ha continuado.

Por último, la cantante ha vuelto a repetir que no va a contar nada sobre su vida personal, pidiendo una vez más que no la persigan por la calle y añadiendo que está bien para tranquilizar a sus seguidores: "Estoy muy bien, no os preocupéis".