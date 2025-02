El halago de Madonna a Sabrina Carpenter por su posado para la portada de Vogue

Sabrina Carpenter se ha convertido en una estrella consagrada gracias al éxito que ha tenido su álbum Short n' Sweet a todos los niveles. Millones de escuchas, apoyo del público y los expertos, además seis nominaciones y dos triunfos en la última edición de los premios Grammy (Mejor Álbum Vocal Pop y Mejor Interpretación Pop Solista), son argumento suficiente para considerar a la joven de Pensilvania como una de las grandes artistas del 2024.

Un éxito que no ha pasado desapercibido en los medios de comunicación y que ha hecho que la prestigiosa revista de moda Vogue haya elegido a la autora de Espresso para ser la imagen de la portada de su próximo número de marzo. Con el estilismo de Ib Kamara y las fotografías del reconocido fotógrafo de moda Steven Meisel, Sabrina Carpenter luce un look pin-up con lencería, diamantes y los rizos de infarto que recuerdan a estrellas como Marilyn Monroe y Madonna.

De hecho, la reacción de la Ambición Rubia a las imágenes se ha convertido en uno de los grandes virales de las últimas horas relacionados con la artista. "¿Es esto un regalo de San Valentín para mí?", ha escrito en el post que ha colgado por la protagonista en su perfil oficial de Instagram.

"Claro que lo es", ha escrito en respuesta una halagada Sabrina Carpenter, acompañando el mensaje de varios corazones y mostrando el entusiasmo que le ha generado el comentario.

Para la imagen de portada, la revista ha elegido que la artista se enfundase un minivestido azul bebépersonalizado de Dolce & Gabbana, diseñado con la silueta de un corsé con cordones, y un brazalete deslumbrante y un collar largo de cadena con tachuelas como joya.

Mientras, en las páginas interiores, la artista luce un vestido de encaje color granate de estilo lencería de Gucci, con tacones Paris Texas con detalles de plumas y pendientes de Tiffany & Co, o, enotra imagen, posa conn un vestido sin tirantes de color amarillo mantequilla de Prada con joyas de Graff y una chaqueta de plumas de LaPointe.

Además, los fans de Sabrina Carpenter están de enhorabuena con el lanzamiento, el próximo 14 de febrero, de la versión deluxe de Short n' Sweet, en la que la cantante ha incluido nuevas canciones y una versión muy especial junto a Dolly Parton de su hit Please please please.