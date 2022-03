Alaska y lo que ocurrió el día que publicó una foto sin maquillaje

Alaska es única e intentar cambiarla sería misión imposible. Muchos han intentado llevarla por otro camino, aconsejarla e incluso disuadirla de maquillarse menos y llevar otro estilo de ropa. Pero ella es fiel a sí misma. Lo lleva siendo durante más de 40 años.

Tiene 59 y empezó muy joven en la música y la televisión, donde se convirtió en un icono de estilo, una abanderada del histrionismo y musa de la movida madrileña.

El estilo de sus inicios: los 80 y los 90

Aunque arrancó su carrera en los 70 con su primera banda de punk, Kaka de Luxe, no fue hasta los 80 cuando terminó de definir su estilo propio.

Lucía cardados que bien podían desafiar las leyes de la gravedad, el maquillaje era lo más exótico y sobrecargado que podrías encontrar y su estilo no tenía fronteras.

Desde un estilo gótico a un peinado más punk, desde rastas en el pelo hasta tintes imposibles.

Alaska y los Pegamoides 'pegaron' -nunca mejor dicho- fuerte en el estilo de los jóvenes de la época. Su aire transgresor daba visos de libertad pero también de irreverencia. Y eso eclipsó al público, también a los que no se perdieron La bola de cristal unos años más tarde.

Los finales de los 90 estuvieron marcados por su inconfundible melena naranja. Se convirtió en su sello de identidad y durante años la lució como líder de Fangoria.

Alaska en 2002 // Getty

Ya en los 2000 la cantante comienza a tontear con el estilo más grunge. En sus estilismos domina el color negro y aunque el pelo sigue siendo naranja, la paleta de colores de sus prendas empieza a reducirse. La fina línea de sus cejas estaba cada vez más definida, otorgándole un aire misterioso y único.

Alaska y Pedro Almodóvar en 2008 // Getty

Lola Flores le dijo que se maquillaje menos

La cantante es consciente de que su estilo no deja indiferente a nadie, y aunque lo hagan con sus mejores intenciones, a Alaska no le gusta que le digan lo que se tiene que poner o cómo se tiene que maquillar. No le hizo caso ni a la mismísima Faraona.

"Cuando yo era pequeña todo el mundo me decía 'no te maquilles tanto'. Incluso Lola Flores me decía 'niña, no te maquilles más que estás muy mona'. No es una cuestión de estar mona, yo quiero sentirme bien yo", dijo en su show de MTV 'Alaska y Mario'.

El día que publicó una foto sin maquillaje

Fue en el verano de 2020 cuando una de las mejores amigas de Alaska, Bibiana Fernández, sorprendía a los internautas de las redes publicando una imagen junto a la cantante y su marido Mario Vaquerizo. Sonrientes y muy veraniegos, todos miraban y sonreían a cámara.

Una instantánea que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, donde muchos fans aprovecharon para destacar lo bien que le sentaba la naturalidad a la cantante. "Parecen todos más jóvenes sin maquillaje", "Alaska mucho más guapa sin maquillar", "se ven radiantes al natural", eran algunos de los comentarios.

Siempre fiel a su estilo

Esta misma semana la artista acudía a Maestros de la Costura, programa donde contó que no han sido pocas las críticas que le han hecho por su estilo tanto con la ropa como con los accesorios. Contó que le encantan las prendas de látex, pero son "más complicadas para trabajar que el vinilo".

"Me encantan estos materiales que se ciñen a la piel, que te dan brillo y, que quieres que te diga, yo los encuentro muy sexis", contó antes de recalcar que los comentarios ajenos no son importantes para ella. "Llevo 50 años escuchando lo mismo", sentenció.