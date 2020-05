Ni Alba Flores necesita rinoplastia ni Adele está mejor delgada: los estigmas de la belleza en 2020

En los últimos días se está viralizando en diferentes redes sociales un vídeo de TikTok en el que se le realiza photoshop a una foto de la actriz Alba Flores para reducir de tamaño su nariz y alinear su tabique.

Una imagen que no es nueva, ya que a finales de enero, se utilizó la misma imagen para hacer un retoque similar, mostrando el antes y el después.

Un hecho que, afortunadamente, ha indignado a decenas de usuarios que han manifestado que les parece una falta de respeto que se indique que Alba estaría mejor con una nariz más pequeña.

La nariz de Alba Flores, como muchos usuarios coinciden, es una de sus señas de identidad. Le da personalidad y es un rasgo genético característico de su familia, como se podía apreciar en su padre, Antonio Flores; su tía Rosario Flores; o su abuela, Lola Flores.

Cuestionar si esta nariz, o cualquier otro rasgo físico, es bonito o no, es una muestra de que por mucho que estemos luchando por romper los cánones de belleza establecidos todavía queda mucho camino por recorrer.

Varios usuarios han elogiado el resultado final, comparándola algunos de ellos con Aitana Ocaña, cuya nariz si que entienden como "perfecta".

Qué pesadilla la gente que quiere que todo sea happyflower.

No, su nariz no es perfecta. Y no pasa nada.

La cuestión no es hacerle creer a todo el mundo que es un 10, sino que todo el mundo sepa sus defectos y que sepan que no pasa nada, todos tenemos.

Hay que aceptarse.