Alfred García habla del origen de su depresión y ansiedad: "No lo tenía muy fácil"

Cada vez se habla más de salud mental. Visibilizar y normalizar trastornos como la depresión o la ansiedad -que sufren uno de cada cuatro españoles- es la base para entender y desestigmatizar una problemática que puede tener consecuencias fatales si no se trata con compresión y amparo.

Así, muchos rostros conocidos se han deshecho del pudor y los prejuicios para dar ejemplo con sus testimonios. Historias de vida como la de Pastora Soler, que un 8 de marzo de 2014 se desmayaba sobre las tablas durante un concierto en Sevilla. Al día siguiente, la cantante lo atribuía a "la emoción y la entrega", pero lo cierto es que algo más pasaba. Se tomó dos años de retiro personal. La presión le había hecho mella y se desarrolló como un miedo escénico.

Precisamente Pastora Soler y Alfred García charlan con Ana Pastor en el proyecto de Atresmedia y Constantes y Vitales Mañana puedes ser tú, un formato de entrevistas en el que ambos artistas repasan cómo se vive -y se convive- con un problema de salud mental.

Alfred García conocía la ansiedad antes de Operación Triunfo

"A mí la depresión y la ansiedad me dieron un año antes de presentarme a las largas colas de Operación Triunfo. Fue a raíz de un cúmulo de cosas, nunca es una cosa sola. Estaba estudiando dos carreras y no lo tenía muy fácil, como la mayoría de los adolescentes, supongo", recuerda Alfred García, al que conocimos en el año 2017.

Aunque llegó a la Academia de Operación Triunfo habiendo vivido episodios de ansiedad y ataques de pánico, ser conocedor de lo que eran estos trastornos y haber aprendido a gestionarlos le ha valido para sobrellevar la presión mediática. A su salida del concurso se había convertido en una celebridad, sin contar su paso por Eurovisión en 2018.

"La percepción de la vista y el oído los tenía alterados"

Taquicardias, sudores, mareos, vista nublada... La ansiedad puede presentarse con multitud síntomas físicos. Los que más preocupan a Alfred eran los que tenían que ver con sus sentidos, ya que esta desorientación angustiaba mucho al músico.

"Fue un cúmulo de cosas que acabó derivando en un ataque de pánico, que derivó con ansiedad y con una depresión. Lo que pasaba es que la percepción de la vista y el oído los tenía alterados. Yo siempre me hice muchas preguntas sobre lo que estaba pasando, y me supieron explicar bien en su momento. Acudí a un neurólogo y un psicólogo que me dijeron lo que me estaba pasando y como podía salir de ahí y cómo prevenirlo para que no te vuelva a pasar. Es algo que me ha servido mucho, porque al año siguiente estaba en prime time en la televisión y la verdad es que son dos cosas que parecen incompatibles pero que no lo son si sabemos tomar las medidas necesarias", cuenta.

El episodio completo se puede ver en AtresplayerPremium.