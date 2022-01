Almudena Cid revela los motivos de la ruptura con Christian Gálvez: "He tenido un mal concepto del amor"

Tras 11 años casados, Almudena Cid y Christian Gálvez sorprendían a la opinión pública anunciando su separación el pasado mes de diciembre. Sin embargo, poco sabíamos de los motivos de la ruptura, que ha sido una de las sonadas de los últimos meses... hasta ahora.

La exgimnasta, que desde que anunció su separación no ha querido dar muchos detalles de lo que ocurrió con su expareja, ahora ha hablado por primera vez de los motivos que provocaron el fin de su idílico matrimonio el pasado 2021.

Los motivos de la ruptura de Almudena Cid y Christian Gálvez

La deportista española se encuentra preparando su papel para la obra Una historia de amor, que se estrena el próximo 26 de enero en el Teatro Infanta Isabel de Madrid y no ha dudado en confesar que su personaje la ayudó mucho a darse cuenta de su realidad: "Sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Pero me he dado cuenta de que sí podía. Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: ‘Se acabó el amor’. Me fijaba en la valentía del personaje al verbalizarlo, la impaciencia por obtener respuesta", explicaba en una entrevista para el diario El País.

"Era curioso porque pensaba que el aplauso, no era que no me lo mereciera. No estaba para que me aplaudieran, estaba tan abatida que no. Quería irme a la cama. Ahora estoy mejor, he tenido un mal concepto del amor. Creía que con el esfuerzo de dar y dar llegabas al resultado. Y el amor es otro estadio, necesito conocerme y darme a mí", explicaba en esta entrevista.

Así, la gimnasta aclaraba que, tras tantos años de relación y mucho amor dado, parece que había llegado el momento de poner rumbos distintos en sus vidas y quiso dedicarse tiempo a sí misma. Por esto mismo, siente como si hubiera renacido y espera que vayan a verla al teatro sus familiares y amigos que "han estado ahí cuando no era yo y poderles ofrecer este trabajo artístico". Así, reiteraba que el dolor le ha servido para ver "a veces pienso que he encontrado mucha belleza en el dolor".

Reflexionaba sobre la urgencia de las segundas oportunidades

No es la primera vez que Almudena Cid se confiesa abiertamente sobre la ruptura. De hecho, ya habló sobre cómo se encontraba tras finalizar su relación con el presentador de televisión, al que conoció durante la grabación de Pasapalabra: "La experiencia que estoy teniendo con esta función es que a medida que tú vas cambiando, te ocurren cosas en tu vida personal, también cambia el personaje y aunque el texto sea el mismo, sale de lugares distintos dependiendo de dónde estás en cada momento".

La gimnasta también hablaba sobre las maneras de interpretar el amor que hay y recordaba que "es algo que no controlas, que a veces duele porque es incomprendido o porque no es correspondido y otras veces te hace flotar. Esa felicidad es etérea, no es constante, va y viene, viene y va. Y creemos que el amor es permanente y te das cuenta de que no, y entonces vuelve la tristeza y luego vuelve otra vez el amor. Nos agita constantemente".

Además, la deportista olímpica recordaba que su obra, en la que indaga sobre las segundas oportunidades, también le ha hecho darse cuenta de que tenemos un concepto de la segunda oportunidad 'urgente' y puede ser perjudicial: "La quiero ya. Y a veces llega 12 años después o a veces no llega. Es muy bonito que todos los personajes tengan una segunda oportunidad a lo largo de la obra", asegura.

"No puedes pretender que cuando hay dolor o una ruptura, la persona reaccione como tú quieres, porque tiene su propia historia, su propio duelo. Por eso, pienso que ayuda a entender la importancia del paso del tiempo y cómo luego todo se recoloca de una forma distinta a la que te habías imaginado", añadía también Cid.