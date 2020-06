Alsoris Guzmán, la mujer que hay detrás de 'La Flaca' que enamoró a Pau Donés

"Por un beso de la 'la flaca' yo daría lo que fuera" es lo que cantaba Pau Donés en la canción que lo catapultó a la fama y se convirtió en el primer éxito de Jarabe de Palo.

Una canción que escribió en 10 minutos una mañana en Cuba mientras el músico observaba a ese "coral negro de La Habana" durmiendo entre las sábanas blancas.

Todo empezó en 1995 cuando Pau Donés viajó hasta Cuba junto a su equipo para rodar el videoclip de 'El Lado Oscuro'. Una noche todo el equipo fue a una vieja discoteca del Malecón llamada La Tasca y fue allí donde conocieron a Alsoris Guzmán, también conocida como 'la flaca', que trabajaba como modelo.

Tal como explica el propio Pau Donés en su libro '50 Palos... Y sigo soñando' le propusieron a Alsoris protagonizar el vídeo de 'El Lado Oscuro'. A partir de ese momento esta "tremendísima mulata" se trasladó al hotel con Pau y su equipo y terminó compartiendo habitación con el músico.

“Durante esa semana pasaron muchas cosas, pero la que más me afectó a mí fue el enamorarme perdidamente de ese coral negro de La Habana”, explicaba Pau en su libro.

Un amor platónico, ya que La Flaca se resistió a los encantos y halagos de Donés: "La flaca estuvo varios días durmiendo en mi cuarto y yo me enamoré de ella, pero ni caso, claro".

Y cuando una noche parecía que iba a consumar su amor, Pau ocurrió algo que cambió la vida del artista para siempre:

“Salimos a celebrar, volvimos al hotel de madrugada y ya en la habitación, Alsoris, como cada noche, me dio un beso en la mejilla y se metió en su cama. Fui al baño y al salir, viendo a ese ángel negro enfundada entre sábanas blancas, no me pude reprimir: ‘Flaca, no me puedo ir de la isla sin haberme acostado contigo’. Ella sonrió, abrió los brazos y me dijo: ‘Ven, Pablito'.

Me recosté en la cama, la abracé y el siguiente recuerdo que tengo es despertarme con el sol de la mañana dándome en la cara, abrazado a Alsoris, pero totalmente vestido. Fue tal la emoción que había sentido esos días que me había quedado dormido. Me levanté, agarré un lápiz y una hoja de papel, y sentado en mi cama y mirando a la Flaca dormida escribí, en apenas diez minutos, una poesía corta’”, dando nacimiento a su primer éxito de toda su carrera, 'La Flaca'.

En ese momento, aunque no se llegó a rodar el videoclip de 'El Lado Oscuro' Pau y su equipo se pusieron a trabajar en 'La Flaca', siendo Alsoris la protagonista de la primera versión del vídeo de la canción inspirada en ella.

LA VERSIÓN DE 'LA FLACA'

Alsoris Guzmán vive actualmente en Milán y aunque sigue cantando algunas noches, compagina este trabajo con el de camarera en una pizzería. Tiene pareja estable desde hace un año y un hijo de 10 años fruto de una relación anterior.

A raíz de su historia contada por el propio Donés en su libro '50 Palos... Y sigo soñando'; Alsoris quiso dar su versión de lo ocurrido.

Volviendo a la noche en la que se conocieron, Alsoris explicó en una entrevista para la Cadena Ser que esa noche llegó más tarde a La Tasca: "Al entrar por la puerta con mi vestido rojo me invitaron a un mojito y me preguntaron si me interesaba el trabajo", refiriéndose el vídeo de 'El Lado Oscuro'.

Y aunque Pau y La Flaca no se acostaron, tal como deseaba el músico, sí que hubo beso: "Surgió un beso, pero ya; un beso en el autobús cuando íbamos en viaje por Cuba. Él era una persona tímida entonces, aparte de que éramos muy jóvenes; y a mí no me pidas mezclar el trabajo con otra cosa", explicó a El Mundo.

En esa misma entrevista Alsoris recuerda cómo fueron los días que vivió junto a Pau y sus músicos: "Me llevaron allí y allá, íbamos de parranda, de gozadera, pero no me dieron nada. Qué me iban a dar si no tenían ni para ellos. Pau durmió en mi casa cinco días porque no tenían para el albergue…".

Pero dos décadas después y viendo el éxito que ha supuesto esta canción para la trayectoria del artista, Alsoris se cuestiona si no le correspondería algo por los derechos de imagen: "¿No me corresponderá algo por el uso de mi imagen? Porque soy la única protagonista de una canción a la que nunca se le ha dado beneficio de nada. Y él sigue usando mi imagen, aparece en el libro y todo", declara al mismo medio.

Alsoris ha vuelto a manifestarse con motivo de la triste muerte de Pau Donés en una entrevista para Vanitatis: "Siento mucho su muerte, tanto… Me da mucha pena".

LETRA DE 'LA FLACA' DE JARABE DE PALO

En la vida, conocí mujer igual a la flaca

Coral negro de la Habana, tremendísima mulata

Cien libras de piel y hueso, cuarenta kilos de salsa

Y, en la cara, dos soles, que, sin palabras, hablan

Que, sin palabras, hablan

La flaca duerme de día, dice que así el hambre engaña

Y cuando cae la noche, baja a bailar a la tasca

Y bailar y bailar, y tomar y tomar

Una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda

Pero ella nunca engorda

Por un beso de la flaca, daría lo que fuera

Por un beso de ella, aunque solo uno fuera

Por un beso de la flaca, daría lo que fuera

Por un beso de ella, aunque solo uno fuera

Aunque solo uno fuera

Mojé mis sábanas blancas, como dice la canción

Recordando las caricias que me brindó el primer día

Y enloquezco de ganas de dormir a su ladito

Porque, Dios, que esta flaca a mí me tiene loquito

Ooh, a mí me tiene loquito

Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera

Por un beso de ella, aunque solo uno fuera

Por un beso de la flaca, yo daría lo que fuera

Por un beso de ella, aunque solo uno fuera

Aunque solo uno fuera

Aunque solo uno fuera

Aunque solo uno fuera

Aunque solo uno fuera