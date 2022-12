Amaia Montero habla sobre su estado de salud: "Sigo recuperándome"

Poco a poco, Amaia Montero va viendo la luz después de haber sufrido un fuerte cuadro de estrés y ansiedad provocado por los preparativos de su próximo álbum.

Tal fue la presión, que la cantante se retiró del foco mediático tras hacer unas preocupantes declaraciones el pasado mes de octubre: "Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido ¿de que me sirve la vida?".

Estos últimos meses, Amaia se ha refugiado en su madre y su hermana Idoia priorizando su estado de salud y recuperándose en una clínica en Pamplona. Recientemente, Montero escribió un bonito mensaje a sus excompañeros de La Oreja de Van Gogh, que acaban de finalizar su gira Un susurro en la tormenta, interrumpida por la pandemia.

Amaia ha recibido infinitas muestras de apoyo en todo este tiempo, tanto por parte de sus seguidores como de numerosas caras conocidas. Kiko Hernández ha sido una de estas personas, que aprovechó el programa en el que colabora para dedicarle unas bonitas palabras a Amaia en las que aseguraba que regresaría con un discazo y con más fuerzas que nunca.

En agradecimiento, Amaia le escribió un mensaje que Kiko leyó en directo: "He visto el programa y me ha encantado lo que has dicho porque, además, es la verdad. Sigo recuperándome, pero volveré con toda la fuerza del mundo. Gracias por tus palabras porque me han emocionado mucho".

En octubre, poco antes de desparecer de las redes sociales, Amaia publicó Rompehielos, su primer single en cuatro años desde que lanzó su último trabajo en solitario, Nacidos para creer.