Ana Obregón vive con la pena de no haber podido cumplir la promesa que le hizo a su hijo Aless Lequio cuando le diagnosticaron el cáncer.

"Es algo que no me perdono", confiesa la presentadora, cantante y bióloga en el último número de la revista Elle. Su hijo Aless, fruto de su relación con Alessandro Lequio, falleció en mayo de 2020 a los 27 años tras dos años recibiendo tratamiento para superar la enfermedad.

"El día que nos comunicaron que estaba enfermo, entró en mi habitación y me preguntó: “Mamá, ¿me voy a morir?”. Le juré por mi vida que iba a salvarse. Y no pude cumplirlo", dice en la revista, justo antes de hacer la dura confesión: "Es algo que no me perdono».

Ana Obregón, que vuelve a despedir el año en TVE con Anne Igartiburu, habla sin tapujos de la muerte de su hijo. "Su ejemplo hace que yo luche a diario para encontrar un motivo por el que volver a vivir sin él", asegura.

La pérdida de su hijo ha convertido a Ana Obregón en "más profunda y comunicativa". Son los libros relacionados con la muerte y la meditación los que la están ayudando a encontrar la calma.

"Yo no quiero buscar ayuda externa ni tampoco tomar pastillas. Tengo que hacerlo sola y exteriorizar los sentimientos. Mi dolor es su dolor, él quería vivir. La tristeza me une a mi hijo, es lo que me sale. El día que Aless se fue, me morí", añade.

Terapia en Instagram

Además de los libros y la meditación, Ana Obregón ha encontrado otro aliado contra el dolor en Instagram.

"Cuando el dolor me muerde, tengo que escribir y compartirlo. Mi cuenta de Instagram es la de un corazón desangrándose, sin Photoshop ni retoque", explica Ana Obregón, que en cada publicación recibe el cariño de sus seguidores. "Me acaricia el alma".

Ana Obregón cuenta en la entrevista que ha empezado a dejar el luto y asegura que, aunque el proceso es largo, tiene claro que volverá su sonrisa. "He añadido el blanco a mi armario, pero he estado un año y medio de negro, pues, si mi corazón está de luto, no puedo ponerme otros colores. Sé que volveré a brillar, aunque ahora esté apagada".