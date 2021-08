Anderson .Paak se tatúa su última voluntad: esto es lo que quiere que se haga con su música

Anderson .Paak se ha hecho un nuevo tatuaje, y no es uno cualquiera. El cantante, que con Bruno Mars en el dúo Silk Sonic, ha escrito en su piel una de sus últimas voluntades. El dibujo dice qué quiere que hagan con su música una vez que haya fallecido.

Nada de publicar ningún álbum ni canción póstuma con su nombre, dice el tatuaje. "Sólo eran demos y no estaban pensadas para que el público las escuchara", apunta el artista.

Este es el tatuaje en el que apunta su última voluntad.

El tatuaje se lo ha hecho en el antebrazo, y se suma así al deseo de otros artistas como Lana del Rey, quien se ha manifestado de acuerdo con Anderson .Paak y el pasado viernes compartió una foto del tatuaje de Anderson .Paak en Instagram. "Está en mi voluntad pero además está en su tatuaje2c

El disco de Silk Sonic, ya en camino

Entre tanto, el dúo Silk Sonic, formado por Anderson .Paak y Bruno Mars, sigue triunfando gracias a su último tema, Skate, publicado a finales de julio.

El dúo de R&B está preparando su primer disco como equipo, An Evening With Silk Sonic, que finalmente verá la luz en enero de 2022. De momento solo están confirmadas tanto esta canción como Leave The Door Open, el tema con el que debutaron y que fue uno de los mayores éxitos del año.