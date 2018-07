Anna Simon intenta hacer el #WhatTheFluffChallenge con sus perros, con desastroso resultado

La presentadora ha probado suerte y se ha animado a hacer el reto de la manta con sus perros Rym y Roc. Sin embargo, parece que a Anna Simon no se le dan muy bien los trucos de magia...

NO SE LE DA BIEN LA MAGIA

Uno de los últimos retos que se ha puesto de moda en internet solol esta pato para los amantes de las mascotas. Se trata del #WhatTheFluffChallenge, un desafío que consiste en hacer creer a tu perro que has desaparecido por arte de magia. Para llevarlo a cabo necesitarás una manta o sábana, a tu perro y... una estrategia.

La última celebrity que se ha unido a este challenge es Anna Simon. La presentadora de Zapeando ha enseñado en el programa más de una vez a sus perros, Rym y Roc, dos labradores rubios muy simpáticos. Con ellos quiso probar suerte y ver si caían en su pequeña trampa.

Sin embargo, por mucho empeño que le puso, la jugada no le salió del todo bien. Parece que la presentadora no es capaz de mantener quietos y atentos a sus perros. Cuando por fin lo consigue, solo uno de ellos, Roc, se acerca a comprobar si Anna ha desaparecido o no. Por otro lado, Rym sigue a su bola sin prestar mucha atención.

"Lo prometido es deuda... Fracaso absoluto del #WhatTheFluffChallenge Rym pasa de mí, Roc no me deja en paz y yo soy la peor “maga” del mundo" #RymRoc, escribía Simon junto al vídeo.