Antonio Orozco anuncia que ha sido padre por segunda vez con una preciosa foto

Si 2020 fue un gran año profesional para Antonio Orozco gracias al lanzamiento de Aviónica, su octavo álbum de estudio, 2021 ha terminado marcado por una gran alegría personal.

El artista de 49 años ha anunciado que se ha convertido en padre por segunda vez: "¡El año 2021 terminó con una gran alegría para nuestra familia! Estamos muy felices de poder compartir con vosotros que hemos sido padres de una niña glotona, sanísima y hermosa que se llama Antonella".

"Gracias infinitas a todas las personas que nos han mostrado su cariño en este tiempo y sobre todo por el respeto a la intimidad de nuestra unidad familiar, GRACIAS INFINITAS", ha añadido junto a una preciosa imagen de la pequeña donde se ve que tiene unos impresionantes ojos azules como su hermano Jan, fruto de una relación anterior de Orozco con Susana Prat, que falleció en 2017 a causa de una enfermedad.

Sobre quién es la madre de Antonella no da datos. La pareja quiere mantener su relación en el anonimato y alejada de los focos y del mundo mediático que envuelve al coach de La Voz, quien ha publicado el mensaje desde "el respeto a la intimidad de nuestra unidad familiar".

Jan, siguiendo los pasos de su padre con 14 años

El nacimiento de Antonella también es una gran noticia para Jan, el hijo mayor de Antonio Orozco, que está siguiendo los pasos profesionales de su padre.

En una entrevista con Europa FM Antonio nos hablaba del talento de su hijo para la música. “En este álbum hay mucho más de su conocimiento que del mío”, reveló haciendo referencia a Aviónica.

Jan produjo el último corte de este álbum, La Marea, uno de los temas más especiales del disco: "Mi hijo ya hace muchos años que escribe canciones pero esta tenía una melodía y una producción tan bonita que le pedí permiso para meterla en el álbum y me dijo que sí. Es la primera vez que canto una canción que no es mía en un álbum mío y es el mejor regalo que podía haberme hecho".

A sus 14 años, Jan tiene muy claro que quiere dedicarse a la música, pero desvinculándose de la figura de su padre. "Me decía que él tiene claro que la música va a ser algo muy importante en su vida, y aunque no tiene claro cómo lo hará y cómo será, lo que tiene claro es que no quiere ser 'mi hijo", explicó el artista.