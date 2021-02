"Se hacen pasar por mi": Antonio Orozco señala que intentan suplantar su identidad

Antonio Orozco ha hecho un llamamiento a través de sus redes sociales advirtiendo a sus seguidores de que existen cuentas en las mismas redes que pretenden suplantar su identidad y beneficiarse de ello.

Así, el cantante ha querido dejar claro a sus fans que los únicos canales que utiliza para comunicar conciertos, promocionar su música o dar información son sus perfiles oficiales de Instagram, Twitter y Facebook.

"Mensaje importante. Amigos, amigas... Últimamente muchos me habéis hecho llegar mensajes de cuentas que se hacen pasar por mí o bien por mi empresa de representación o similar. Es algo muy difícil de controlar, aunque siempre denunciamos todo lo que detectamos", explicaba.

Antonio Orozco en su cuenta de Instagram / IG antonioorozco

Además, el cantante alertaba del peligro dar información sensible a estas cuentas falsas, ya que podrían utilizar esos datos para acceder al correo electrónico personal o incluso cuentas bancarias. Orozco señala que ni él ni su equipo pedirían esta información a través de cuentas de dudosa identidad. "Nunca y repito nunca voy a comunicar nada fuera de mis cuentas o canales oficiales".

"Por favor os pido que si alguno de vosotros veis alguna cuenta que se hace pasar por mi la denunciéis también en la plataforma que corresponda y sobretodo no nunca hagáis caso de nadie que os pida nada (Datos personales, dinero, lo que sea) en mi nombre. Muchas gracias familia".

"VIENEN MUCHAS SORPRESAS"

El cantante aprovechó también para anunciar que pronto habrá sorpresas sobre su último álbum, 'Aviónica', que se ha convertido en un éxito para el artista, que preguntó a sus fans cual era su canción favorita.

"Se vienen muchas sorpresas en los próximos días, todavía no me puedo creer todo lo que está ocurriendo con este nuevo álbum, nació a 10 mil metros del suelo gracias a ti", señalaba.

SUPERANDO LA ADVERSIDAD

Los últimos tres años han sido complicados para el artista, que ha tenido que convivir con unas prematuras despedidas que han calado hondo en el artista. La pérdida de su productor, su mejor amigo y la madre de su hijo han sido un duro golpe del que Orozco todavía se está recuperando.

"En estos últimos tres años he perdido de forma consecutiva, y con un mes de diferencia, a las tres personas más importantes de mi vida. No está de más hablar de esto ahora que puedo hacerlo. Estuve trabajando durante 25 años con un productor, mi mejor amigo, y un buen día un accidente cardiovascular nos lo arrebató de cuajo. No había pasado un mes cuando la persona más importante de mi vida se marchó, la madre de mi hijo. Ha sido, y será, un referente en mi vida. Tan solo un mes después mi mejor amigo perdió la vida también. Estos cinco años no son una casualidad, han sido un proceso de encontrar cierta lógica a lo que estaba haciendo, sobre todo saber cómo iba a hacerlo", explicaba hace un tiempo.

Eso sí, su hijo Jan se ha convertido en el motor de vida y no son pocas las ocasiones en las que el cantante ha demostrado que se le cae la baba con él. Practican karate, se dan consejos sobre música... De hecho, el pequeño Jan ya ha dado sus primeros pasos en este mundo y parece que no se le da nada mal.