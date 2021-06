Antonio Orozco sube al escenario a su hijo Jan: "Un pianista de lujo"

Jan Orozco Prat tiene 14 años y una carrera prometedora como pianista. El hijo de Antonio Orozco y Susana Prat ha heredado el talento para la música de su padre, que esta misma semana lo ha llevado como artista invitado a su concierto en el Calafell Beach Festival.

"Pianista de lujo...", dice el comentario de la foto de ambos que ha compartido en Instagram Antonio Orozco.

Padre e hijo saludan a público tras la actuación en la que Jan ha dado cuenta de sus mejoras al piano. Se ven también en su perfil de Instagram, en el que comparte sus avances en el teclado y con otros instrumentos. Jan toca también la batería y la guitarra.

Sus pinitos sobre el escenario

El concierto del festival de Tarragona fue otro más en la carrera del joven. En 2019 sorprendió al acompañar a su padre con un cajón en un concierto en el Universal Music Festival y en 2020 se subió al escenario para debutar como batería.

Antes de aquello ya se había subido a un escenario en Tordesillas en 2017, año en que murió su madre.

Más que piano

Jan no sólo toca el piano. Además de la batería y la guitarra, Jan ha demostrado en Instagram su faceta como cantante y ha mostrado sus habilidades con el dibujo.

Jan además estudia cine desde 2014 y en 2019 rodó el corto Valiente para la Catalonia Films Shool.

Qué le pasó a Susana, madre de Jan y expareja de Antonio Orozco

Susana Prat, la madre de Jan y expareja de Antonio Orozco, falleció en octubre de 2017. La noticia la dio en Instagram la mujer de Antonio Carmona, que publicó un sentido post: "Hoy que tu cuerpo ha dicho hasta aquí he llegado, pero hoy te siento como nunca... veo esa mirada que tanto me taladraba el alma en cada sitio a donde miro.. escucho tu sonrisa, huelo tu aroma, siento tu abrazo, estás aquí... mi Su.. mi princesa, mi referente.. mi niña preciosa que tanto me enseñas...siempre estáas en mi vida.. Ahora más que nunca.. porque tú y yo sabemos que el Amor nunca muere.. todo lo demás es efímero, todo absolutamente todo, es efímero y muere, pero El Amor sube y sube y sube y crece y crece.... como tú.."

Un mes después, Antonio Orozco la recordó en un concierto dedicándole un mensaje que terminó entre lágrimas.