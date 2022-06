Anuel AA detiene uno de sus conciertos para insultar a una fan

DE NO CREER

El incidente ha tenido lugar durante su gira por España, en la que el cantante Anuel dejó a su público con la boca abierta, cuando acusó a una chica de haberle lanzado una botella al escenario, ¡por el hecho de llevar el pelo azul! al igual que Karol G, su expareja. Esa es la teoría que más peso está teniendo entre los seguidores del músico.

Desde que el vídeo circula por las redes sociales, son muchísimas las personas que creen que las palabras de Anuel son, en realidad, para la cantante colombiana.

El momento se produjo cuando Anuel estaba cantando el tema Adicto y uno de sus seguidores le arrojó una botella de plástico. Fue entonces cuando Anuel se puso a buscar entre al público al responsable y, al ver a una chica que llevaba el pelo azul, concluyó que la que le había lanzado el objeto tenía que ser esa joven.

Las palabras del cantante fueron: "A la que me está tirando esa botella, tiene que ser la tonta esta con la peluca azul que quiere llamar la atención. No sea tan tonta gata infeliz" y remata "Me cago en tu vida mil veces".

Lo cierto es que con estas reacciones Anuel no está demostrando tener superada la ruptura con Karol G y eso que el cantante se ha casado con la dominicana Yailin La Más Viral. La pareja contrajo matrimonio, después de seis meses de relación.