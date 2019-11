Ariana Grande dice que necesitará una ambulancia para los Grammy 2020: está nominada a 5 premios

Será el próximo 26 de enero cuando sepamos si Ariana Grande se lleva alguno de los 5 premios Grammy a los que está nominada en una ceremonia que se celebrará en Los Ángeles.

La cantante, que hace solo unos días tenía que cancelar su concierto en Lexington (EEUU) por unos problemas respiratorios, se ha mostrado agradecida y emocionada por los 5 gramófonos que puede llevarse a casa.

Sin embargo, la frase con la que lo ha anunciado en sus redes ha dejado un tanto preocupados a sus fans. La cantante citaba un tuit de la Recording Academy y escribía: "aseguraos de que tenéis una ambulancia y mucho champán en espera". Minutos después de haberlo escrito, Ariana se arrepintió y lo borró, dejando a sus seguidores con muchas dudas. ¿Qué quería decir?, ¿significa que sus problemas de salud no mejorar?, ¿o se refiere a la emoción de recibir el premio?

Ariana Grande / Twitter Ariana Grande

Sea como fuere, Ariana ha agradecido sus cinco nominaciones con un tuit en el que reivindica el imprescindible papel de su equipo en su trabajo. "Gracias por reconocer esta música que mis mejores amigos y yo creamos juntos en unas pocas semanas. El reconocimiento es realmente suficiente por sí solo para mí y mi corazón. Por favor, permítanme traer a todos mis amigos que hicieron esto conmigo para que puedan asegurarse de que mi corazón late", decía.

¿Se subirá Ariana al escenario con todo su equipo?, ¿actuará Ariana con una ambulancia como parte del decorado?, ¿o la necesitarán por si la emoción causa estragos? ¡Seguiremos informando!

👉 Consulta la lista completa de nominados

👉 LAS 5 NOMINACIONES DE ARIANA A LOS GRAMMY 2020:

GRABACIÓN DEL AÑO POR '7 RINGS'

'Hey, Ma' - Bon Iver

'Bad Guy' - Billie Eilish

'7 Rings' - Ariana Grande

'Hard Place' - H.E.R.

'Talk' - Khalid

'Old Town Road' - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

'Truth Hurts' - Lizzo

'Sunflower' - Post Malone & Swae Lee

ÁLBUM DEL AÑO POR 'THANK U, NEXT'

i,i - Bon Iver

Norman F***ing Rockwell - Lana Del Rey

When We All Fall Asleep, Where Do We Go - Billie Eilish

Thank U, Next - Ariana Grande

I Used To Know Her - H.E.R.

7 - Lil Nas X

Cuz I Love You (Deluxe) - Lizzo

Father Of The Bride - Vampire Weekend

MEJOR ACTUACIÓN SOLISTA POP

'Spirit' - Beyoncé

'Bad Guy' - Billie Eilish

'7 Rings' - Ariana Grande

'Truth Hurts' - Lizzo

'You Need To Calm Down' - Taylor Swift

MEJOR ÁLBUM VOCAL POP

The Lion King: The Gift - Beyoncé

When We All Fall Asleep, Where Do We Go - Billie Eilish

Thank U, Next - Ariana Grande

No. 6 Collaborations Project - Ed Sheeran

Lover - Taylor Swift

MEJOR DÚO O GRUPO

'Boyfriend' - Ariana Grande & Social House

'Sucker' - Jonas Brothers

'Old Town Road' - Lil Nas X feat. Billy Ray Cyru

'Sunflower' - Post Malone & Swae Lee

'Señorita' - Shawn Mendes & Camila Cabello