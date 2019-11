El estado de salud de Ariana Grande afecta a su agenda de conciertos y preocupa a sus fans: "Me cuesta respirar"

Ariana Grande no se encuentra en su mejor etapa. Ella misma se lo ha hecho saber a sus fans y, a través de sus redes sociales, ha revelado que tiene problemas de salud que le obligan a cancelar el concierto que tenía previsto en Lexington, Kentucky (Estados Unidos) como parte de su Sweetener World Tour.

En su perfil de Instagram, la artista ha expresado como se siente. "Hola amores, pues todavía estoy muy enferma. He estado enferma desde el último concierto de Londres. No sé qué pasa pero me duele muchísimo la cabeza y la garganta. Ya sé que sueno bien, pero me duele muchísimo y me cuesta respirar durante los conciertos".

La cantante también ha explicado alguno de sus síntomas y que, después de varias semanas indispuesta, seguía sin mostrar ninguna evolución positiva en su salud. "He estado tosiendo y tuve un resfriado de pecho que no ha desaparecido en mucho tiempo. No he podido mejorar y esta noche, durante el show, mi cabeza estaba realmente dividida y pesada y mis glándulas me dolían. Estoy tratando de averiguar qué está pasando".

Tras sus publicaciones, Ariana Grande compartió un vídeo, donde comentaba a sus fans que le era imposible actuar en este estado.

Aún quedan 17 conciertos de su Sweetener World Tour, el último previsto para el próximo 22 de diciembre en Inglewood, California, y este contratiempo podría poner en peligro más shows de la cantante. La gira comenzó en marzo en el estado de Nueva York, y le llevó por Estados Unidos y Canadá hasta agosto. Tras un pequeño descanso de un par se semanas, Ariana siguió adelante con la pata europea de su tour, hasta que tuvo que cancelar un encuentro con sus fans antes del concierto en Amberes, Bélgica: "Es momento de ser honesta. Últimamente, mi depresión y mi ansiedad han estado en su punto más fuerte. He estado dando todo de mí y tratando de dejar estos problemas a un lado, pero no puedo esconderlo más", comentaba la artista.

¡Recupérate pronto!