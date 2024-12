Así es la actriz Antonia San Juan: su edad, sus fotos de joven, sus perritos y su monólogo 'Mi Lucha'

Si hablamos de Antonia San Juan a muchos se les viene a la mente a Estela Reynolds. El personaje mítico de la serie La que se avecina, con el que la actriz canaria ha conquistado a miles de espectadores con su carisma y una personalidad que nos dejaba con la boca abierta con sus diálogos y apariciones.

Aunque en realidad, su trayectoria delante de los focos viene de mucho antes.

Sus inicios en el mundo del cine

A sus 63 años, Antonia San Juan se constituye como una de la actriz más reconocida dentro del panorama cinematográfico. En su trayectoria, también ha recibido otros reconocimientos como su nominación al premio Goya como Mejor Actriz revelación por Todo sobre mi madreo en 2020 con su nominación al premio Feroz por El Hoyo como Mejor actriz de reparto.

Su debut fue en el año 1997 con la comedia Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, aunque elevó su popularidad con el film de Pedro Almodóvar 'Todo sobre mi madre' en 1999.

Desde entonces, le han seguido un largo listado de producciones que la han posicionado dentro del mundo cinematográfico con sus papeles enDel lado del verano, Hierro, El fantasma de la sauna o El Hoyo entre otros títulos.

Aunque también cuenta con una trayectoria como directora en varios cortometrajes como Te llevas la palma, Mela y sus hermanas o La China.

No obstante, también ha optado por otro tipo de formatos como Mi Lucha, donde la actriz se puso en la piel de 15 personajes totalmente dispares.

Entre sus proyectos más recientes está la serie¿A Qué estás esperando?, una producción que cuenta con la participación de Atresmedia y que vio a la luz el pasado mes de octubre. Precisamente, fue en la premiere, donde pudimos verla en una de sus últimas apariciones.

Antonia San Juan en el photocall de 'A Qué Estás Esperando' | Gtres

De su divorcio a su nuevo amor

En lo que respecta a su lado más personal, se sabe que Luis Miguel Seguí ha sido uno de los hombres que ocupó el corazón de la actriz. El actor que interpretaba a Leo en La Que se Avecina, pero en realidad, su historia de amor viene de mucho antes cuando Antonia y Luis se conocieron en 1999 por amigos en común, tal y como reporta El Mundo.

Antonia San Juan y Luis Miguel Seguí | Gtres

Una relación que se consolidó en 2008 cuando dieron el 'sí quiero'. Sin embargo, en 2015, salieron las informaciones de su ruptura. Según fuentes cercanas de la pareja, tal y como recoge Diez minutos, no hubo "terceras personas", solo se produjo "por un desgaste que no han podido solucionar". No obstante, la expareja seguió trabajando conjuntamente para la comedia Lo malo de ser perfecto en septiembre de aquel año.

Antonia San Juan y Luis Miguel Seguí en el 'front row' de la colección Davidelfin en la Madrid Fashion Week de 2014/2015 | Gtres

Sin embargo, en 2017, el destino de la actriz canaria cambió cuando el músico Yeyo Bayeyo apareció en su vida quien, también ha trabajado como compositor y cuenta con experiencia en musicales como Pesadilla antes de Navidad y El rey del merengue. Como curiosidad, la actriz canaria le saca 14 años de edad y apoda cariñosamente a su pareja como "mi pelúo".

Antonia San Juan y Yeyo Bayeyo en la gala de los premios Goya de 2017 | Gtres

Los perritos de Antonia San Juan

De lo que se sabe de su vida privada, sabemos que Antonia San Juan no ha dudado de alardear de sus mascotas, que son sinónimo de buena compañía. Durante una entrevista en Mujer Hoy en 2017, contó más acerca de su pequeña manada: Teresa, Nina, Lula, y las hijas de esta, Laika y Dora. En lo que respecta a Teresa (yorkshire) confesó que "llegó con problemas. Es peculiar. Ella se acerca como para que la hagas carantoñas, pero hay que tener cuidado porque gruñe. Conmigo es muy cariñosa".

Por su parte, el resto son chihuahuas. Entre los detalles de la convivencia entre ellas, sabemos que Laika y Dora "se quieren mucho, se besan, duermen juntas. Pero han creado una jerarquía entre ellas. Nina es la que manda".