Así es Ainara Elejalde, la hija actriz de Karra Elejalde

Ainara Elejalde (2001) se ha criado en un ambiente artístico y no es extraño que su vocación también sea la interpretación.

Hija de Karra Elejalde y Silvia Bel -ambos actores-, la joven ha heredado el interés por la cultura de sus padres y a sus 22 años ha debutado en el cine en la película Els Encantats, de Lucia Del Greco.

El primer contacto de Ainara Elejade con el arte

Lo curioso de esta historia es que ella siempre ha manifestado querer expresarse con el arte. Primero como pintora y ya después se dio cuenta que quería seguir la senda de sus padres y estar delante de las cámaras.

En una entrevista con RTVE, Ainara contó que sus primeros contactos con la interpretación vinieron siendo una niña mientras estaba en los ensayos de teatro de su madre: "Por las noches me quedaba en el camerino y recuerdo que el escenario me impresionaba. Estando allí, me llegué a memorizar algunos de sus papeles".

Una de las primeras personas que supo lo que quería hacer la joven fue su padre Karra y él le preguntó que pensaba que era ser actriz: "Me dijeron que a ellos les había ido bien, por suerte, pero que era una cosa muy dura. Y lo sé bien, porque me ha tocado acompañar muchas veces a mi madre a la cola del paro".

Gracias a él, Ainara fue realista con su deseo de dedicarse al cine y no dejó de lado sus ideas iniciales de ser pintora. Se matriculó en Bellas Artes así como en el Colegio de Teatro de Barcelona, logrando sus primeros papeles.

Acudió junto a su padre a los Goya 2015

La joven ha estado muy unida a sus padres tanto personal como profesionalmente y quiso estar junto al actor vasco cuando ganó el segundo premio Goya porOcho apellidos vascos en 2015, teniendo ella solamente 14 años.

Le dedicó unas preciosas palabras a su hija durante el discurso: "Mi hija es el proyecto más bonito en el que he trabajado nunca. Hay cosas que a veces las haces bien y otras te salen... a mí esta niña me salió muy bonita".

'Els Encantats', su película debut

La hija de Karra Elejalde ha debutado en el cine este 2023 de la mano de la directora catalana Elena Trapé en la película Els Encantats, una historia de una mujer que acaba de divorciarse y se enfrenta a su ausencia de su hija cuando esta se va el verano con su padre.

Uno de los motivos por el que se interesó rápido en el papel fue por su estilo femenino delante y detrás de cámaras: "El guion me gustó muchísimo, el hecho de que fuera una historia de una mujer, dirigido por una mujer y con un equipo en el que la mitad también eran mujeres".

"Mi personaje también era muy bonito. Una chica que se ha enfrentado a la muerte y no le interesan las frivolidades. Si existiese Gina [su personaje] me caería muy bien. Creo que me parezco a ella en que es muy sincera", explicó.

En la citada entrevista con RTVE, aclaró que no descarta trabajar con su padre en alguna película, aunque por ahora prefiere seguir labrando su propia carrera como actriz: "Sería muy guay, aunque seguro que nos saldría un drama"

De tal palo tal astilla y Ainara ha demostrado que ha sacado la misma vena artística que sus padres.