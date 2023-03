Así se hizo la tierna sesión de fotos de Rihanna junto a su bebé y A$AP Rocky

Rihanna es una de las mujeres más exitosas del mundo, tanto en el ámbito empresarial como en el musical.

Durante su espectáculo en la Super Bowl, la artista anunció que estaba embarazada de su segundo hijo, y se ha convertido en la protagonista de la portada del mes de marzo de Vogue, junto a su pareja A$AP Rocky y su bebé de 10 meses, del que aún no se conoce su nombre.

La de Barbados compartió algunas imágenes de la sesión en su perfil entre las que se encontraba la propia portada presumiendo de pareja y de bebé. Ahora, con el inicio del mes y la revista a la venta, la revista ha publicado un vídeo del detrás de las cámaras de la sesión fotográfica, y no puede ser más tierno.

En el clip, donde suena de fondo la melodía de Lift me up (su canción para Black Panther: Wakanda Forever) podemos ver al pequeño con su abuela —la madre de Rihanna— cómo se hizo la famosa foto de la portada mientras el equipo intentaba llamar la atención del bebé para hacerlo reír y la faceta más maternal de Riri.

En este pequeño vídeo del making of, también podemos ver cómo se hicieron las románticas fotos de la pareja y las sensuales imágenes de Rihanna en solitario.

Además, la cantante confesó a través de un post de Instagram que, cuando se llevó a cabo la sesión de fotos para Vogue, ella no sabía que estaba embarazada. Ahora guarda un bonito recuerdo de esas imágenes donde "aparecen sus dos bebés", según desveló ella misma en su perfil.

"¡Mi hijo es tan bueno! ¡No me importa, no me importa no me importa! Cómo de loco es que mis dos bebés salgan en esta foto y mami no tenía ni idea", escribió la empresaria en la publicación.