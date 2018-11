Así responde Soraya a los que la critican sus actuaciones en 'Tu Cara Me Suena'

Soraya Arnelas es una de las mejores voces de esta edición de Tu Cara Me Suena . Lo demuestra en cada uno de los programas y siempre convence tanto al público como al jurado de sus actuaciones, es por ello que ocupa la primera posición en las clasificaciones . Pero sus seguidores son los que no piensan lo mismo...

Este viernes Soraya Arnelas, tuvo que imitar a Rihanna con la canción 'Where Have You Been'. Obtuvo la máxima puntuación del jurado, aunque eso no le dio la victoria. Los votos del público hicieron un triple empate de la extremeña con Mimi y Jordi Coll, por lo que la decisión final la tomaban sus compañeros, que finalmente hicieron ganadora a Mimi.

Pese a la indiscutible gran voz de Soraya, algunos seguidores del programa no están con que la artista lidere el ránking,ya que consideran que no es un concurso de mejor voz sino de mejor imitación.

Defienden así que otros participantes que quizá no cantan tan bien pero imitan mucho mejor, no estén tan arriba en la clasificación, como es el caso de Anabel Alonso.

Tras estos comentarios que recibe semanalmente, Soraya ha querido responder a las críticas: