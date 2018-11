Mimi entrega el alma con su imitación de Macy Gray en ‘Tu Cara Me Suena’

Mimi Doblas no se ha quedado callada frente a un comentario muy desafortunado recibido a través de Twitter. La cantante es una de las concursantes de esta edición de Tu Cara Me Suena y en la próxima gala imitará a Christina Aguilera, por tanto en el vídeo promocional aparece vestida como la artista original en 'Dirrty'. Vestimenta que no ha gustado a una usuaria que pese a ser mujer ha hecho un comentario bastante machista.