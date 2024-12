Así vivió Alaska la hospitalización de Mario Vaquerizo tras su aparatosa caída

La caída de Mario Vaquerizo el pasado 19 de octubre ha marcado un antes y después tanto para él como para Alaska. El cantante de las Nacys Rubias se tropezó desde una plataforma giratoria al comienzo del concierto, lo que le hizo caerse hasta del escenario.

El madrileño fue inmediatamente hospitalizado de urgencias en el Hospital Universitario de Cáceres, y más tarde fue trasladado a Madrid. Su recuperación paulatina se ha dado entre centros médicos y su casa.

Vaquerizo lleva desde entonces recuperándose. Su accidente le ha provocado complicadas lesiones, como una fractura en la vértebra 4 y 6. Pero, además, el conocido colaborador de televisión ha ido actualizando sobre su salud poco a poco, y arrastra la retinopatía de Purtcscher, una enfermedad ocular rara que viene dada por la pérdida de visión tras una lesión.

De momento, no ha recuperado el sentido de la vista. Al menos así lo contó el pasado 2 de diciembre, donde aclaró que no veía bien a los periodistas todavía.

Pero, ¿cómo ha vivido todo esto su mujer, Alaska? Aunque el protagonista sea Vaquerizo, la cantante también se ha preocupado de informar a los medios del estado de su marido, del que no se ha separado ni un instante desde su convalecencia.

Las palabras de Alaska tras enterarse de la caída de Mario Vaquerizo

Mientras sucedió este accidente, Alaska se encontraba en Venecia inmersa en sus proyectos profesionales, tal y como desvela La Vanguardia. En declaraciones a Europa Press, la intérprete de A quién le importa, reveló que todavía tenía "el susto en el cuerpo".

La mujer de Mario Vaquerizo adelantó parte del estado de salud del cantante. "Saldrá con un collarín para poder saber un poco lo que os contamos. Se ha quedado en un susto grande", explicó. "No ha sido nada neurológico que haya que preocuparse ni nada pero seguramente hay algo que no sé si será de las vértebras o del cuello..." detalló. No obstante, esto no ha afectado en el estado emocional de Vaquerizo: "Él está animado, no ha perdido el humor".

Aunque eso sí, Alaska ha revelado que el líder de Nancys Rubias llegó a perder el conocimiento. "Como es un festival está todo muy controlado muy medicalizado (...) lo atendieron a pie de escenario pero al ver que no recobraba la conciencia inmediatamente lo llevaron". Ahora, el cantante guardará reposo en su casa de Madrid. "Ahora reposo, repetir pruebas y todas esas cosas" declaró la cantante en declaraciones recogidas por Vanitatis.

Cómo lo vivió Alaska

El pasado 2 de diciembre la pareja cumplió 25 años de matrimonio. Y hablaron de toda la problemática actual con el estado de salud de Mario para la revista Hola.

En dicho medio Alaska reveló que en la primera revisión tras la caída se enteraron de que solo tenía un 5% de la visión. Pero, sobre todo, Alaska destacó que no le ha sorprendido que Mario no se haya tomado como una tragedia lo que le ha pasado, y así se lo hizo saber: "Yo, tal y como te has comportado ahora, es como siempre he pensado que tú serías… Aunque, con la Covid, cariño, te rebelaste. Pero ahora, en cambio, has sido esa persona que sabe cómo adaptarse a las adversidades y que saca lo mejor de sí mismo para resolverlas".

Lo que vivió la cantante de Dramas y Comedias tras la caída fue muy distinto: "Yo me asusté. Cuando lo mandaron del hospital a casa, él llegó contento. Dopado y feliz. Pasó la primera noche como un bendito, pero cuando se despertó al día siguiente gritaba de dolor. Y sin ver...".

Tras conocer quela retinopatía de Purtscher no se puede tratar con medicamentos y que todo depende del paso del tiempo, Alaska abandonó la habitación donde estaba Mario hospitalizado. "No quería llorar delante de mí, pero yo lo sabía... De esto vamos a salir, Olvi. Estamos los dos juntitos. Y rodeados de amigos. Rezamos todas las mañanas, 'Dios te salve María...'; Fabio McNamara nos trae agua bendita; mi madre me pone en los ojitos un pañuelo pasado por el manto de la Virgen de Lourdes... Todo eso ayuda. ¿Que me podía haber matado? Sí, pero la laca me ha salvado la vida", le expresó con su toque de humor Vaquerizo.