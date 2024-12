Todo lo que ha dicho Alaska sobre su ideología: "No soy de derechas ni progresista"

Ha sido uno de los iconos de la Movida Madrileña. Alaska ha puesto la banda sonora de muchos a través de su dúo Fangoria. La intérprete de Ni Tú Ni Nadie está apunto de estrenar Alaska Revelada, una serie documental donde la cantante saca su lado más personal y que verá la luz el próximo 15 de diciembre en Movistar Plus. Una apuesta que tuvo su previa presentación en el FesTVal de Vitoria-Gasteiz.

Alaska es unas de las caras más reconocibles dentro del público español ya sea por su trayectoria musical o por su papel como colaboradora en radio y televisión. También ha generado gran interés por sus ideas políticas.

Las veces que Alaska se ha pronunciado sobre su ideología política

Tal y como contó en una entrevista en Vanity Fair en 2023, la intérprete de A quién le importa negó ser de derechas,"pero progresista tampoco". "Estamos hablando de términos del XIX. ¿En qué siglo estamos? Las cosas funcionan de otra forma. Yo no quiero conservar nada. Y mira que soy como anticuaria, y me parece maravilloso todo lo que ya ha existido. Pero no es mi fin en la vida. Tampoco soy una señora de izquierdas. Alaska es Alaska", añade.

Cuando le preguntan sobre si se considera "una musa gay", la artista responde diciendo que "soy un maricón". "Hay muchas posturas. El mundo va mucho más allá. Yo he vivido 40 años sin pensar en etiquetas y estoy un poquito hasta el coño de que ahora todo sea izquierda o derecha. El mundo es otra cosa", añade.

No obstante, esta no sería la primera vez que Alaska se pronuncia sobre sus ideas. Ya lo hizo en el programa de Chester, presentado por Risto Mejide, cuando abordó ciertos temas, entre ellos, la tendencia política.

"Sería imposible que fuera de derechas. No he votado a la derecha nunca, porque la derecha en España no es un partido liberal, laico, sigue ligado a determinadas ideas religiosas, soy creyente. Soy esa persona que me leo todos los programas de los partidos antes de las elecciones y me doy cuenta de que realmente no debería votar a ninguno", contó en el programa según recoge El Español.

Su confrontación con Jorge Javier Vázquez

El año pasado Jorge Javier escribió en su columna en Lecturas titulada como Alaska y Mario: La Gran decepción. En su escrito para la revista, el presentador recoge unas palabras que Mario Vaquerizo presuntamente dijo en televisión: "Mi familia ha vivido una dictadura y yo ahora me siento identificado. No puedes decir lo que piensas. Se supone que habíamos avanzado mucho".

Unas declaraciones y una actitudes con las que Jorge Javier señala a Alaska, manifestándose en contra de sus presuntas posturas manifestadas en los medios entorno a la celebración del Orgullo o el aborto. "Esta Alaska no tiene nada que ver con la Alaska que yo amé", manifestó.

Lejos de echar leña al fuego, Alaska se pronunció en una gala de premios, donde dio su punto de vista sobre lo sucedido. "Mi opinión es la contraria de lo que él cuenta, pero es mi opinión. Y es su opinión. Y faltaría más que una persona que escribe en un medio y firma su artículo no pueda hablar de lo que quiera", señala.

La cantante de Espectacular aseguró que "no" le había dolido los comentarios de Jorge Javier, y que "no hay nada que añadir (...) él escribe un artículo sobre algo y es su opinión". Aunque eso sí, aseguró que ni le "sorprendió" y ni "tampoco" se "lo esperaba".

"Es un gran entretenedor, ¿tenéis alguna duda? No hay nada que decir, de él puedo decirte lo mismo hoy que la semana pasada", concluyó.