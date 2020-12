"Te adoptaron María del Monte e Isabel Pantoja": Asraf provoca el enfado de Isa Pi

Mucho se ha especulado sobre este asunto, pero pocos se han atrevido a afirmar con palabras lo que ahora Asraf Beno ha desvelado en un programa de televisión. Isa Pi y su novio concursan en un programa de Telecinco y ahí ha sido donde el joven ha revelado esta información, una confesión que la hija de la tonadillera se apresuró a aclarar.

El novio de Isa Pi repasaba con sus compañeros la vida de su chica, pero nada más empezar la cosa se torció. "Naciste en Perú. Te adoptaron María del Monte e Isabel Pantoja", aseguraba. "No. Estás yendo por mal camino y me estás intentado joder", espetó Chabelita, que rápidamente se levantó de la mesa alejándose entre lágrimas.

Acto seguido, Asraf la sigue hasta la cocina e intenta calmarla, prometiendo que no volverá a mencionar el asunto. "Además, yo no te he contado eso porque no lo sé, así que no te lo he podido contar", zanjaba la joven, dejando en el aire la veracidad de la información.

👉 Isabel Pantoja rechaza la llamada de su hija Isa P desde 'La Casa Fuerte': "La paga conmigo, ¿qué culpa tengo yo?"

LOS TRÁMITES DE LA ADOPCIÓN DE ISA P

No es la primera vez que se cuestionan los trámites de adopción de Isa Pi. En multitud de ocasiones se ha puesto en duda su regularidad, y es que la condición de personaje público de la tonadillera podría haber reducido el tiempo de espera para tener a su niña en brazos.

María del Monte, Isabel Pantoja e Isa Pi / GTRES

La cercanía de Isabel Pantoja con Alberto Fujimori, presidente de Perú en aquel momento, avivó todavía más los rumores sobre esta polémica adopción.

Finalmente, la tonadillera llegó a España con su hija en brazos en el año 1996 y María del Monte se convirtió en madrina de la pequeña.